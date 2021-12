Zaak Lotte: broers veroordeeld tot maximale jeugdstraffen

De rechtbank acht bewezen dat beide broers gezamenlijk Lotte van het leven hebben beroofd, aldus de rechtbank in het vonnis. De broers hoorden gelaten het vonnis aan.

Gewurgd

Aanvankelijk was er onduidelijkheid over de exacte doodsoorzaak, maar de rechtbank gaat ervan uit dat ze door verwurging om het leven is gebracht. Ook werden er talloze bloeduitstortingen en andere verwondingen aangetroffen.

Op de schoen en de handschoenen van de oudste broer is het DNA en bloed van Lotte ontdekt. Bij de jongste zijn geen forensische sporen gevonden, maar dat wil volgens de rechtbank niet zeggen dat hij geen geweld richting Lotte heeft gebruikt.

Doodslag

De rechtbank acht beide broers schuldig aan doodslag of het medeplegen ervan. Ook hebben ze gezamenlijk het lichaam van Lotte in een sloot verstopt onder een berg riet- en bermmaaisel. Daarbij werd ze met haar gezicht voorover in de sloot getrapt.

Volgens de rechtbank hadden beide jongens het plan om Lotte mee te nemen naar het industrieterrein en wilden ze geweld gebruiken, maar is er geen sprake van moord. De broers hadden volgens de rechtbank namelijk niet vooraf het plan haar van het leven te beroven.

Ontwikkelingsstoornis

De broers waren ten tijde van het misdrijf 15 en 17 jaar, inmiddels 16 en 18 jaar. Beide jongens zijn onder meer zwakbegaafd en hebben ADHD.

Omdat bij beide broers een ontwikkelingsstoornis werd vastgesteld, vindt de rechtbank behandeling op z'n plaats, zo blijkt uit het vonnis. Vandaar het opleggen van de jeugd-tbs. "Om herhaling te voorkomen", aldus de kinderrechter.

Naaktfoto

Lotte kwam begin dit jaar door een misdrijf om het leven. Beide jongens hebben korte tijd een relatie met het slachtoffer gehad. Onafhankelijk van elkaar, met een kort tijdsbestek ertussen.

In de ruzie die voorafging aan het misdrijf kwam onder meer een naaktfoto ter sprake, die de oudste van de twee broers naar Lotte had gestuurd. Hij werd kwaad nadat hij had ontdekt dat Lotte deze foto had doorgestuurd naar vriendinnetjes. Ook had Lotte gezegd dat ze zwanger zou zijn. Sectie later wees overigens uit dat dat niet het geval was.

Tijdens het strafproces is dit besproken, maar de rechtbank benadrukt in het vonnis dat de exacte aanleiding voor het misdrijf onduidelijk is gebleven.

Meegenomen naar industrieterrein

Lotte maakte met de oudste jongen op zondag 10 januari een afspraak, waarna ze op zijn scooter naar een bepaalde plek reden. Daar kwam ineens de jongste broer tevoorschijn die achterop sprong, waarna beide broers Lotte meenamen naar de rand van bedrijventerrein Het Wendelgoor. Daar kwam het tot een vechtpartij.

De gedenksteen voor Lotte, dichtbij de plek waar haar lichaam later werd gevonden. (Foto: RTV Oost)

Lotte werd door de twee jongens achtergelaten in een diepe sloot, waarna ze eerst hun scooter schoonmaakten en vervolgens naar huis gingen. De oudste broer nam vervolgens zijn vader mee naar het industrieterrein, waarna senior de politie alarmeerde.

De vader en zijn oudste zoon werden bij thuiskomst aangehouden. De jongste broer werd de volgende dag ingerekend.

Sectie heeft uitgewezen dat Lotte door verwurging om het leven is gekomen.

Zoals gemeld hadden de broers aanvankelijk een plan beraamd in een poging om te voorkomen dat de oudste jarenlang in de cel zou belanden. Omdat tegen de 15-jarige vanwege zijn leeftijd een lagere maximale jeugdstraf kan worden opgelegd, was het de bedoeling dat hij zoveel mogelijk de schuld op zich zou nemen.

Afgeluisterde gesprekken

Het duo viel echter door de mand omdat het rechercheteam Bateleur 21 een valletje voor ze had opgezet. De twee werden onder meer in het arrestantencomplex en in een arrestantenbusje bij elkaar geplaatst in de hoop dat ze de zaak met elkaar zouden bepraten. Dit gebeurde inderdaad. Justitie had echter zowel in het arrestantencomplex en arrestantenbusje afluisterapparatuur opgehangen.

De tapverslagen van de opgenomen gesprekken vormden een belangrijk onderdeel van het justitiële dossier.

Maximale eisen

De officier van justitie had eerder al de maximale jeugdstraffen tegen beide broers geëist. Tegen de nu 16-jarige jongen werd één jaar jeugddetentie en jeugd-tbs gevraagd, tegen zijn oudere broer twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs.

Aangezien de twee jongens ten tijde van het misdrijf 15 en 17 jaar waren, werd hun zaak door de kinderrechter achter gesloten deuren behandeld.

De vader van de twee jongens geldt officieel nog als verdachte. Onduidelijk is nog of hij strafrechtelijk wordt vervolgd.