Speciaal weerzien voor coaches FC Twente en Go Ahead, Heracles moet weer eens winnen

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de Overijsselse clubs op een rij.

Heracles – FC Groningen

Uit de recente thuisresultaten tegen FC Groningen kan Heracles moed putten. De laatste drie werden allemaal gewonnen. In januari van dit jaar tekende Delano Burgzorg voor de enige goal, Adrián Dalmau (2x) en Brandley Kuwas (2x) bezorgden de Almeloërs in 2018 de 4-1 zege en in 2017 scoorden Reuven Niemeijer en Jeff Hardeveld (penalty) tegen FC Groningen (uitslag 2-1).

Ronduit sensationeel verliep het play-offduel om Europees voetbal in mei 2016. In de slotfase bogen Ramon Zomer en Paul Gladon een 0-1 achterstand om in een 2-1 voorsprong. Daardoor moest er een verlenging komen waarna Heracles wegliep naar 5-1.

Ook in februari 2010 was het een spektakelstuk. Na een uur spelen keek Heracles tegen een 1-3 achterstand aan en had Willie Overtoom een penalty gemist. Maar na twee rode kaarten bij FC Groningen vocht de thuisploeg zich knap terug. Bas Dost en Overtoom brachten Heracles op gelijke hoogte waarna Birger Maertens in de slotminuut de winnende 4-3 maakte.

Aftrap: zaterdag 20.00 uur

Birger Maertens (3) wordt bejubeld door ploeggenoot Tim Breukers (22), na zijn winnende goal tegen FC Groningen (Foto: ANP)

PEC Zwolle – FC Twente

FC Twente wil in de Overijsselse derby de serie van vijf ongeslagen eredivisieduels doortrekken. De problemen voor hekkensluiter PEC zijn enorm na zes wedstrijden op rij zonder triomf én de nederlaag van vorige week tegen degradatieconcurrent Fortuna Sittard.

De matchwinner van de laatste PEC Zwolle – FC Twente heeft deze zomer van club geruild. Virgil Misidjan bezorgde PEC de 1-0 overwinning tijdens de ontmoeting in april van dit jaar, maar speelt nu voor FC Twente.

PEC verloor deze eeuw nog maar twee competitiewedstrijden op eigen veld van FC Twente, zowel in 2017 als 2014 werd het 1-2.

Voor FC Twente-trainer Ron Jans is het een weerzien met de club waar hij groot werd als betaald voetballer. Jans, geboren Zwollenaar, speelde tussen 1976 en 1982 ruim 150 wedstrijden voor PEC waarin hij 44 keer scoorde.

In 1982 bezorgde hij zijn huidige club de grootste nederlaag in Zwolle. Destijds won PEC met 5-1 en Jans was goed voor twee goals.

Aftrap: zaterdag 21.00 uur

Ron Jans als speler van Zwolle in duel met Ajacied Frank Rijkaard (Foto: ANP)

Go Ahead Eagles – NEC

De Adelaarshorst is nou niet bepaald het favoriete stadion van NEC. Voor een Nijmeegse overwinning in Deventer moeten we maar liefst 41 jaar terug. In april 1980 werd het 0-1 en daarna volgden zeventien ontmoetingen in diverse competities zonder NEC-zege.

Net als Ron Jans (zie PEC Zwolle – FC Twente) is het ook voor Go Ahead-trainer Kees van Wonderen een speciale wedstrijd. Van Wonderen debuteerde in 1991 voor NEC als profvoetballer en zou er drie seizoenen spelen.

De laatste eredivisiezege van Go Ahead in eigen huis tegen NEC kwam tot stand na een zinderend scoreverloop. In oktober 2013 leidde de Deventer-ploeg na een half uur comfortabel met 3-0 door goals van Deniz Turuc, Xander Houtkoop en Jarchinio Antonia. Diep in de tweede helft scoorde NEC binnen een kwartier drie keer. Toch won Go Ahead uiteindelijk met 4-3 omdat Alireza Jahanbakhsh onfortuinlijk de bal in het eigen NEC-doel werkte.

Aftrap: zondag 14.30 uur

Alle wedstrijden zijn zaterdag en zondag live te volgen via de Oosttribune op Radio Oost.