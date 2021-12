Ugalde en Unnerstall loodsen FC Twente na verlenging langs Feyenoord

Uitblinker Unnerstall blijft liever in de luwte: "Voelt niet goed als iedereen over mij praat"

FC Twente moest er enorm diep voor gaan, maar is er in geslaagd zich te plaatsen voor de achtste finales van de KNVB Beker. In eigen huis werd Feyenoord met 2-1 verslagen, dankzij een doelpunt van invaller Manfred Ugalde in de tweede helft van de verlenging. Ondanks zijn winnende treffer was iemand anders dé grote man aan Twentse zijde: keeper Lars Unnerstall, die zijn ploeg meermaals in leven hield.

Dat zowel FC Twente als Feyenoord het bekertoernooi serieus nam was terug te zien in de basisopstelling der beide ploegen. De Enschedeërs stonden met hetzelfde elftal aan de aftrap als afgelopen zondag, toen er met 2-1 werd gewonnen van RKC Waalwijk. Bij Feyenoord kreeg slechts een enkeling rust van trainer Slot.

De paal

De paal stond in het eerste bedrijf tot tweemaal toe een treffer in de weg. Namens Feyenoord was het Jahanbakhsh die even dacht de score te openen, maar zijn harde knal op de paal uiteen zag spatten. Even later overkwam Zerrouki hetzelfde. De middenvelder van FC Twente was in de eerste ronde met twee goals tegen OSS'20 enorm belangrijk voor FC Twente, maar moest nu toezien hij zijn schot met links het aluminium trof.

Unnerstall

Dat het bij rust nog 0-0 stond had FC Twente ook te danken aan Unnerstall, die andermaal liet zien waarom alles en iedereen in De Grolsch Veste wegloopt met hem. Met een geweldige redding voorkwam de Duitser de 0-1 van Geertruida, die zijn kiezelharde schot overgetikt zag worden. Toch kon de sluitpost van FC Twente niet voorkomen dat Feyenoord kort na de rust op voorsprong kwam. Pröpper ging op schandalige wijze onder een bal door en bood zijn oud-ploeggenoot Dessers een niet te missen kans: 0-1.

Gelukkige gelijkmaker

FC Twente leek af te stevenen op een bekeruitschakeling binnen de reguliere speeltijd, maar kwam heel goed weg toen Jahanbaksh voor de tweede keer de paal raakte. Feyenoord slaagde er ondanks het overwicht niet in de marge te verdubbelen en zoals wel vaker valt het doelpunt dan aan de andere kant. Bijlow ging en de fout, waarna Troupée met het nodige geluk de 1-1 op het scorebord zette en FC Twente een verlenging afdwong.

Verlenging

Tot groot ongenoegen van Feyenoord, dat koste wat het kost overwerk wilde besparen met het oog op De Klassieker tegen Ajax van komende zondag. Toch waren het de Rotterdammers die ook in de verlenging dicteerden. Maar telkens stuitte Feyenoord op de menselijke muur van FC Twente: Unnerstall. Invaller Ugalde had FC Twente op 2-1 kunnen schieten, vanuit kansrijke positie was zijn schot echter veel te zacht om het Bijlow moelijk te maken.

Ugalde

In de herkansing was het wél raak voor Ugalde. In de 114e minuut zette de Costa Ricaan zelf een aanval op, liep door en kon hij - na goed klaarleggen van Cleonise - de 2-1 binnen schuiven. Feyenoord probeerde in de resterende minuten met man en macht de gelijkmaker te forceren, maar het doel van Unnerstall bleek vanavond een onneembare vesting.

FC Twente - Feyenoord 2-1

0-1 Dessers (47)

1-1 Troupée (79)

2-1 Ugalde (114)

Arbiter: Gözübüyük

Geel: Oosterwolde, Pröpper

FC Twente: Unnerstall; Troupée, Hilgers (Pleguezuelo/55), Pröpper, Oosterwolde; Zerrouki, Vlap (Cleonise/101), Sadílek (Bosch/55); Rots (Limnios/46), Van Wolfswinkel (Ugalde/61), Misidjan (Cerny/77)

Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner (Pedersen/46), Senesi (Bannis/115), Malacia; Aursnes, Til (Toornstra/85), Kökçü (Diemers/115); Jahanbakhsh (Nelson/76), Dessers, Sinisterra (Linssen/97)

