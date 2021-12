Vizier Heracles kan op Eredivisie na uitschakeling in beker tegen AZ

Alle goede bedoelingen konden al na twee minuten de prullenbak in. Pavlidis werd geen strobreed in de weg gelegd om te kappen en te draaien voor het Almelose doel en schoot de bal uiteindelijk in de verre hoek achter Bucker. De reservedoelman was één van de negen wijzigingen die Wormuth had doorgevoerd voor het bekerduel. De oefenmeester liet gisteren al weten met een combinatie van een A- en B-elftal aan te treden in Alkmaar.

Basacikoglu

AZ was dan ook zoals verwacht de bovenliggende ploeg en kreeg de meeste kansen. Desondanks mocht Heracles na 45 minuten voetbal toch nog even stilletjes hopen op een ticket voor de achtste finale van het bekertoernooi. Karlsson leek het duel vlak voor de rust al vroeg te beslissen, maar dat was buiten Basacikoglu gerekend. Met een geweldige knal vanaf een meter of 25 liet hij AZ-keeper Vindahl Jensen kansloos en zorgde hij voor de aansluitingstreffer. Het bleek echter een opleving van korte duur.

Sorry

Wormuth zei voorafgaand aan de wedstrijd tegen AZ al 'sorry' tegen de fans van Heracles, dat in de tweede helft niet bij machte was om het AZ lastig te maken. De nummer 15 van de Eredivisie leek het wel welletjes te vinden in Noord-Holland, want AZ - Heracles bloedde langzaamaan dood, ondanks dat Karlsson en invaller Barasi er nog 3-1 en 4-1 van maakten.

Finales

Wormuth zal ongetwijfeld even balen van de nederlaag, maar weet ook dat het vizier nu volledig op de competitie kan. En dat is hard nodig in Almelo, met 'finales' tegen FC Groningen en SC Cambuur voor de deur.

AZ - Heracles Almelo 4-1

1-0 Pavlidis (2)

2-0 Karlsson (39)

2-1 Basacikoglu (40)

3-1 Karlsson (75)

4-1 Barasi (84)

Arbiter: Martens

Geel: Polley

AZ: Vindahl, Witry, Hatzidiakos (Beukema/80), Martins Indi, Wijndal; Reijnders, Clasie (Koopmeiners/80), De Wit (Barasi/80); Sugawara (Aboukhlal/57), Pavlidis (Gudmundsson/57), Karlsson

Heracles Almelo: Bucker; Polley, Sonnenberg, Knoester (Les/46), Roosken; Amissi (Laursen/64), Kiomourtzoglou (Schoofs/46), Agca (De la Torre/71), Basacikoglu; Bakis, Szöke

Bekijk hier de uitslagen in de tweede ronde van de KNVB Beker.