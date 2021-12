Enschedese 'snelwegschutter' vrijgesproken van moordaanslag bij tankstation

De zogenoemde 'snelwegschutter' Abdi A. uit Enschede, die werd verdacht van betrokkenheid bij een moordaanslag in zijn woonplaats, is vrijgesproken. Tegen hem werd twee weken geleden nog vijf jaar celstraf geëist. De man werd eerder dit jaar veroordeeld tot ruim vier jaar gevangenisstraf, voor een schietpartij op de snelweg in zijn stad.

In de meest recente rechtszaak werd hij er van verdacht betrokken te zijn geweest bij een aanslag op een plaatsgenoot. Bij een tankstation op de Buurserstraat zou hij een kameraad hebben aangespoord om een opponent in het drugscircuit om te leggen, door te roepen "schiet!, schiet!". Ook zou hij geholpen hebben bij het verhullen van bewijsmateriaal door het wapen te verstoppen en de vluchtwagen in brand te steken.

Ik schiet je dood

Bij de schietpartij raakte het slachtoffer gewond, het had weinig gescheeld of hij was dodelijk getroffen. De man die hem heeft beschoten, is wel veroordeeld. Hij moet zeven jaar de cel in. Hij is te zien op camerabeelden, terwijl hij roept: "Ik schiet je dood joh!". Ook heeft de bestuurder van de auto waarin hij zat een boekje over hem open gedaan. De schutter zou al dagen op het slachtoffer hebben gejaagd, in verband met een conflict in het drugscircuit.

De bestuurder is veroordeeld tot vier weken cel. Volgens de rechtbank heeft hij niets te maken met de schietpartij en werd hij in het conflict getrokken door de dader, toen die hem vroeg het tankstation op te rijden waar het slachtoffer werd gezien. De bestuurder krijgt wel celstraf, omdat hij de dag na de schietpartij een valse aangifte heeft gedaan. Hij vertelde dat zijn auto was gestolen, terwijl hij wist dat de bolide in brand was gestoken.

Vrijspraak

Abdi A., de verdachte die werd vrijgesproken, werd bijgestaan door advocate Schaddelee. Zij was van mening dat er onvoldoende bewijs was om haar cliënt te veroordelen. Zo had de bestuurder het over een bijrijder in de auto met bijnaam 'Soma', "maar dat is te weinig specifiek, ook al is mijn cliënt van Somalische komaf." Daarnaast zaten er geen DNA- of andere sporen van haar cliënt op het in Duitsland terug gevonden wapen. Dat hij geroepen zou hebben "schiet schiet", daar is geen ondersteunend bewijs van. De rechtbank was het met Schaddelee eens.

De man komt echter niet vrij, omdat hij eerder dit jaar veroordeeld werd tot ruim vier jaar celstraf voor een wildwest-schietpartij op de snelweg. Samen met drie anderen reed hij achter een opponent aan. Vanuit de rijdende auto werd vervolgens meerdere malen geschoten. Omdat het op en rond de snelweg gebeurde, hebben de daders de naam 'snelwegschutters' gekregen.