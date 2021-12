Go Ahead Eagles soepel naar laatste zestien KNVB Beker

Go Ahead Eagles heeft eenvoudig een ticket voor de laatste zestien van de KNVB Beker veroverd. In De Adelaarshorst was de formatie van trainer Kees van Wonderen te sterk voor eerste divisionist Roda JC. Isac Lidberg nam de volledige productie voor zijn rekening. Het werd 2-0.

Dat de Deventer ploeg geen zin had in overwerk, werd al vroeg duidelijk. De eerste kans voor Go Ahead Eagles was direct raak. Lidberg maakte zijn eerste officiële treffer voor zijn Overijsselse werkgever en zette na vijf minuten voetbal de 1-0 op het scorebord. De Zweedse spits, die in veertien competitieduels nog niet wist te scoren, deed dit kunstje halverwege de eerste helft nog eens dunnetjes over. Een goede voorzet van Deijl kopte hij fraai achter Roda-doelman Hamers.

Wijzigingen

Ook met een op meerdere plekken gewijzigd elftal had de equipe van Van Wonderen geen kind aan de nummer zeven van de Keuken Kampioen Divisie. Zo stond Noppert voor tweede keer dit seizoen onder de lat en keerden Botos en Kuipers terug in de basiself. De van een blessure terugkerende Kuipers speelde een helftje mee, waarna de captain in de rust werd gewisseld voor Lucassen.

Geen problemen

Na de theepauze ging Go Ahead Eagles op dezelfde voet verder, alleen liet het na de score verder uit te bouwen. Onder meer Botos, Lucassen en Heil kregen goede mogelijkheden op een doelpunt, maar zij slaagden er niet in Hamers voor een derde keer te passeren.

Niemand die erom maalde bij Go Ahead Eagles, dat zich zonder problemen voor de laatste zestien van de KNVB Beker plaatste en rustig kan afwachten welke tegenstander er uit de koker rolt voor de achtste finales.

Go Ahead Eagles - Roda JC 2-0

1-0 Lidberg (5)

2-0 Lidberg (29)

Arbiter: Nijhuis

Geel:

Go Ahead Eagles: Noppert; Deijl, Idzes, Kramer, Kuipers (Lucassen/46); Brouwers (Martina/72), Botos (Heil/72), Rommens (Bourhane/86); Córdoba (Berden/72), Lidberg, Oratmangoen

Roda JC: Hamers; Marzo, Werker, Joppen, Jensen (Lambrix/52); Klaasen, Schoonbrood (Vossebelt/52), Pflücke; Jubitana (Vijgen/86), Vente (Cijntje/66), Absalem (Livramento/66)

Bekijk hier de uitslagen van de tweede ronde in de KNVB Beker.