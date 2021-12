'Spookburgers' krijgen snel briefadres in Zwolle, wethouder: "We lopen voorop"

Als wethouder heeft ze onder meer zorg, armoedebestrijding en maatschappelijke opvang in haar portefeuille. Ze kent de verhalen en de problemen van mensen zonder een vaste verblijfplaats. "De ene week krijgen ze onderdak bij familie of vrienden, de andere week maken ze gebruik van de nachtopvang.“

Het lastige voor deze groep is dat ze zonder postadres voor veel zaken buiten de boot dreigen te vallen. "Ze kunnen geen toeslagen of een uitkering aanvragen. Een zorgverzekering afsluiten kan ook niet. Het gevolg is dat deze mensen alleen maar meer in de problemen komen”, aldus de wethouder.

Pleidooi Divosa

Een briefadres is voor deze mensen dé uitkomst. Divosa, de koepel van sociale diensten, weet al langer hoe belangrijk zo'n adres is. "Je bent bereikbaar voor (overheids)instanties. Op het adres kun je belangrijke post ontvangen en het stelt je in staat om er op te reageren", legt Diederik de Klerk van Divosa uit. "Een briefadres kan problemen voorkomen."

Wie niet staat ingeschreven, werkt zichzelf in de nesten Diederik de Klerk van Divosa

Iedereen heeft recht op een briefadres. Divosa wil dat gemeenten het mensen makkelijker gaat maken. Om een vooroordeel weg te nemen: briefadressen worden niet alleen aangevraagd voor mensen die buiten op straat slapen met een zware alcohol- of drugsverslaving.

Handreiking

De Klerk: "Het gaat ook om gescheiden mannen en vrouwen. Behalve de scheiding functioneren zij gewoon. Dat ze geen adres hebben kan leiden tot grote problemen. Als je werkt heb je een adres nodig, maar ook voor de zorgverzekering is een adres een must." Volgens hem liggen hoge boetes op de loer voor mensen die een tijdje niet in beeld zijn geweest en zich na verloop van tijd weer melden bij een gemeente. "Dan liggen schulden op de loer. Wie niet staat ingeschreven, werkt zichzelf in de nesten. Mensen weten dat vaak niet."

De komende wetswijziging die per 1 januari ingaat moet dit voorkomen. Divosa schreef een handreiking hoe gemeenten kunnen omgaan met het verstrekken van briefadressen. Wethouder Dorrit de Jong meldt dat Zwolle “heel erg blij” met de wetswijziging en dat Zwolle er al op vooruit loopt. “We weten hoe belangrijk een postadres is, daarom zijn we al begonnen met het verstrekken van briefadressen aan bijvoorbeeld daklozen.”

Vier nachtjes

In Zwolle geldt de regel dat iemand die vier nachten in de maatschappelijke opvang verblijft een briefadres krijgt. Daarnaast heeft de gemeente oog voor mensen die net niet helemaal voldoen aan alle regeltjes en buiten wal en schip dreigen te vallen.

“In die gevallen vindt er overleg plaats tussen het sociale wijkteam en de centrale toegang van de GGD. Dan stellen we onszelf de vraag: 'Heeft deze persoon dat briefadres echt in Zwolle nodig?'”, legt De Jong uit. Is het antwoord ja, dan wordt een briefadres verstrekt. “Vaak in combinatie met een plan van aanpak voor hulp en ondersteuning. Dat hoort er ook bij. In een groot aantal gevallen is er sprake van meerdere problemen en de bedoeling is nu juist dat mensen hun leven weer op de rit krijgen.”

Maatschappelijke instanties als het Leger des Heils dienen vaak als briefadres. (Foto: Allard Olsman)

In Zwolle dienen maatschappelijke organisaties of de gemeente zelf als een soort postbus waar mensen zonder vaste verblijfplaats hun post kunnen laten bezorgen. De Jong: “Het is niet de bedoeling dat particuliere adressen worden opgegeven als briefadres.”

Privéadres kan prima

Waar Zwolle privéadressen probeert te vermijden, is die ruimte er wel, zegt Diederik de Klerk. "Heb je een vriend die jouw post wil ontvangen, dan kan dat." De Klerk weet waarom gemeenten voorzichtig zijn met privéadressen.

"Ze vrezen toch dat er fraude wordt gepleegd. Dat er toch wordt samengewoond met iemand die een bijstandsuitkering heeft. Dan moet je eigenlijk de kosten delen. Dan zou je kunnen omzeilen met een briefadres. Dan woon je daar niet en behoudt de ander zijn uitkering."

Minder ingewikkeld

Dorrit de Jong is ondertussen tevreden over de eerste ervaringen. Het blijkt allemaal minder ingewikkeld dan wellicht vooraf gedacht. "Het betekent vooral dat wij de hand reiken naar mensen die dak- en thuisloos zijn en die anders in de problemen zouden zijn gekomen. Bij complexe aanvragen vraagt het wel een intensieve samenwerking tussen verschillende partijen in de stad."

Diederik de Klerk van Divosa hoopt dat gemeenten in het nieuwe jaar serieuzer werk maken van het briefadres. "De houding 'we kunnen het doen, maar we kunnen het ook niet doen', moet eraf. Wethouders en ambtenaren moeten met elkaar in gesprek hoe ze dit beter kunnen organiseren. In de handreiking geven wij een aantal opties. Waar het om gaat is dat elke burger zich in moet kunnen schrijven in de gemeente waarin hij of zij verblijft."