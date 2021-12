Blijdschap in Zenderen en Borne over besluit rondweg, in Almelo zijn ze woest

"Meer dan opluchting, we zijn ontzettend blij", vertelt Fons Lohuis van Zenderen Filevrij kort na de stemming in Provinciale Staten. "Eindelijk is de kogel door de kerk en is er duidelijkheid."

Teleurstelling in Bornerbroek

Een dorp verderop, in Bornerbroek, overheerst de teleurstelling. "We hadden het wel een beetje aan zien komen en hadden dit ook wel verwacht", zegt Jan Bartels van de Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek. De nieuwe rondweg doorkruist een deel van het buitengebied van Bornerbroek en ook een stuk natuur.

"We gaan eerst met Dorpsbelangen en de gemeente Almelo overleggen over de vervolgstappen", vertelt Bartels. "We hebben een Wob-verzoek ingediend om alle stukken over de hele procedure boven tafel te krijgen, die gaan we bestuderen. Want wij vinden dat dit een vooringenomen traject is geweest."

'Onthutsend'

De gemeente Almelo deelt die mening. "Dit project is er gewoon doorgedrukt", zegt wethouder Arjen Maathuis. "We zijn buitengewoon teleurgesteld dat de provincie dit besluit heeft genomen. Vanuit Almeloos perspectief bekeken is dit onthutsend. De Statenleden zijn blijkbaar niet gevoelig geweest voor onze inhoudelijke argumenten. Ze zadelen Zenderen nu op met een oplossing die geen oplossing is."

Zo gaat de rondweg om Zenderen eruit zien (Foto: RTV Oost)

Daarmee doelt Maathuis op de circa achtduizend voertuigen die nog steeds dagelijks door Zenderen gaan rijden als de rondweg is gerealiseerd. Nu rijden er dagelijks zo'n vijftienduizend voertuigen door Zenderen. Dat leidt vrijwel dagelijks tot overlast in het dorp, zoals files.

Borne is blij

Burgemeester Jan Pierik van Borne is juist blij met het besluit van Provinciale Staten. "We zijn intensief met Zenderen en de provincie opgetrokken. We zijn hier heel blij mee", zegt de burgemeester in een eerste reactie. Pierik vindt het wel jammer dat het huidige besluit de verhoudingen met Almelo op scherp hebben gezet. De gemeente reageerde direct na de stemming boos op het besluit via Twitter .

"Ik ken het standpunt van de gemeente Almelo", reageert burgemeester Pierik van Borne "En dat respecteer ik." De burgemeester spreekt van een 'nieuwe werkelijkheid' nu de provincie een besluit heeft genomen. Hij hoopt dat de gemeente Almelo die nieuwe werkelijkheid onder ogen wil zien. Volgens Pierik is het besluit van de gemeente 'goed nieuws voor de leefbaarheid in Zenderen en Borne, en ook goed nieuws voor de ontsluiting van Noordoost Twente.'

Mediation

Volgens Pierik heeft de provincie daar ook een rol in. Gedeputeerde Boerman gaf eerder vandaag al aan dat mediation mogelijk een optie wordt om de verschillende belangen bij elkaar te brengen. Pierik hecht waarde aan goede relatie met buurgemeente Almelo. Mocht het nodig zijn dan mag Boerman zich daarmee bemoeien. "Ik omarm mediation. We moeten ook goed omgaan met de zorgen van Azelo en Bornerbroek."

De Almelose wethouder Maathuis laat weten altijd open te staan voor een gesprek. "Maar mediation had eerder moeten plaatsvinden", vindt Maathuis. "Ze hadden Almelo als gelijkwaardige partner erbij moeten betrekken, dat is niet gebeurd. Wij denken dat er andere dossiers op de achtergrond spelen. En de Statenleden zijn blijkbaar ook niet gewillig om het Gedeputeerde Staten moeilijk te maken."

Juridische stappen

Almelo laat het er in elk geval niet bij zitten. "We beraden ons nu op de stappen die we gaan zetten. We onderzoeken de juridische mogelijkheden tegen deze procedure", zegt Maathuis.

De Stichting Zenderen Filevrij is niet onder de indruk van de dreigende taal vanuit Almelo. "Wij vrezen niet voor de juridische stappen die Almelo mogelijk gaat nemen", vertelt Fons Lohuis. "Er is een zorgvuldig proces doorlopen."

Lohuis kan niet wachten tot de weg er ligt en het een stuk rustiger wordt in Zenderen. "Normaal duren dit soort procedures minstens anderhalf jaar, daarna moet de aanleg nog beginnen. Wij gaan uit van 2025, dan ligt de rondweg er hopelijk. We gaan vanavond eerst een klein feestje vieren, daar worden wel een paar flessen ontkurkt."