GGD IJsselland kan 50.000 boosterprikken per week zetten

Voor eind januari is de boosterprik in de regio IJsselland beschikbaar voor iedereen van 18 jaar en ouder. De openingstijden van de prik-locaties worden verruimd en ook tijdens de feestdagen gaat het vaccineren gewoon door. Een prik kun je alleen krijgen door een afspraak te maken. Dat gaat op leeftijd.

Maak afspraak online

De GGD roept op om afspraken zoveel mogelijk online met behulp van Digid in te plannen. Bellen voor een afspraak kan nog steeds, maar gelet het grote aantal vaccins dat gegeven gaat worden in een korte tijd kan de wachttijd aan de telefoon lang zijn. Online inplannen gaat dan veel sneller.

Samenwerking

Om deze enorme opgave invulling te geven wordt er samengewerkt met ziekenhuizen, verzorgingshuizen, mbo- en hbo-opleiding en huisartsen. De GGD verwacht veel belangstelling voor de boosterprik nu de omikron-variant in Nederland snel om zich zal grijpen, zo verwacht het RIVM.

Zorgen

De nieuwe corona-variant is een grote zorg omdat er niet veel over bekend is. Uit ervaringen in Denemarken en Engeland blijkt dat deze veel besmettelijker is dan de andere varianten. Of je er zieker van wordt is niet duidelijk. Wel staat vast dat het boostervaccin een betere bescherming biedt waardoor mensen minder snel ziek worden of in het ziekenhuis terecht komen.