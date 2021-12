Belangrijke dag voor bloemencorso’s en gondelvaarten: worden ze Unesco-erfgoed?

"We hebben goede hoop", zegt Claudia Lassche. Zij is al jaren actief als penningmeester bij de Vollenhoofse Vereniging Voor Volksvermaken (V.V.V.V.), de organisator van het jaarlijkse bloemencorso. Daar kwam nog een vrijwilligersfunctie bij: die van secretaris van de Corsokoepel.

Deze koepel is het landelijke samenwerkingsverband van de corso’s. Sinds de oprichting in 2018 wordt er hard gewerkt aan het doel om de Nederlandse corso’s op de Unesco-lijst te krijgen.

Het is bijna zeker dat we op de lijst komen, maar het blijft toch spannend Claudia Lassche, secretaris Corsokoepel en penningmeester Corso Vollenhove

Levend erfgoed

Waar het om gaat is de lijst van immaterieel erfgoed. Niet te verwarren met de werelderfgoedlijst: die is voor het materiële erfgoed. Lassche: "Bij materieel erfgoed kun je er een stolp overheen zetten, om het voor de toekomst te behouden. Denk aan een kunstwerk." Dat kan bij immaterieel erfgoed juist niet. "Het is levend erfgoed en moet met de tijd meegaan, om jongere generaties aan te blijven spreken."

Door de jaren heen is Corso Vollenhove dan ook behoorlijk veranderd. "De basis blijft een traditie van wagenbouwen die van generatie op generatie wordt overgedragen. Maar wagens worden groter, er komt ingewikkelde beweging, er is een groeiende rol voor de jeugd." Het zijn de bouwers en organisatie die de traditie dragen. "Zij bepalen wat ermee gebeurt."

Er gaat een maandenlang bouwproces aan de evenementen vooraf, zoals hier in Vollenhove (Foto: RTV Oost / Janine Renes)

Alternatieven

Kijken we naar veranderen, dan is het Dahliafestival van afgelopen zomer een goed voorbeeld. Voor het tweede jaar op rij moest er een alternatief voor de optocht worden bedacht, vanwege de coronamaatregelen. "Vanzelfsprekend heerste er teleurstelling over het niet doorgaan van de optocht, maar we bleken de juiste beslissing te hebben genomen. We mochten het meeste en hebben er alles uitgehaald. De reacties waren erg positief!"

In het naastgelegen Sint Jansklooster werd een fietsroute langs stilstaande objecten op poten gezet. Egbert Lassche, woordvoerder van het bloemencorso: "Van bezoekers kregen we complimenten. Natuurlijk hopen komend jaar wel weer op een optocht."

De organisatie van de Gondelvaart in Belt-Schutsloot liet alternatieve evenementen achterwege. Daar wachten ze tot ze weer mogen uitvaren. Voor gondelbouwer Jarno Wever van 'De Blauwe Waterratten', tevens bestuurslid van Christelijke Oranje Vereniging (COV) Belt-Schutsloot, duurt het lang. "Maar het was óf allemaal, óf niet. We hebben groepen met ouderen. Achteraf was het beter zo."

Corso Vollenhove is één van de oudste corso’s van het land. Het begon in 1905 met optochten van versierde boerenwagens. In de vijftiger jaren ontstond het huidige corso. Sint Jansklooster kent een vergelijkbare ontwikkeling. In 1968 vond er een absolute doorbraak plaats: van allegorisch corso naar bloemenoptocht. Tegenwoordig worden er ieder jaar miljoenen dahlia’s gebruikt en trekken de corso's tienduizenden bezoekers. In Giethoorn gingen kinderen in het begin van de twintigste eeuw op de eerste schooldag met verlichte boten naar school. In 1929 zijn de grachten uitgebaggerd en een jaar later werd de gondelvaart een wedstrijd. Jarno Wever: ‘‘De Gondelvaart van Belt-Schutsloot bestaat 83 jaar. Naast twee jaar corona is het één keer niet doorgegaan, in 1977, vanwege ontzettend slecht weer.’’

Corona gevaar voor traditie?

Zowel de corso's als gondelvaarten worden gedragen door vrijwilligers. Van ontwerpers tot bouwers tot organisatie. Het gevaar dreigt dat niet iedereen terugkomt. Wever denkt echter dat het zo'n vaart niet zal lopen. "Er zijn altijd mensen die zeggen, 'lekker rustig zo'. Als het straks weer gaat leven, dan trekt dat echt wel aan. Daar ben ik van overtuigd. We hebben een sterke aanwas van jeugd die blijft groeien."

Claudia Lassche vindt het nog te vroeg om vooruit te blikken op 2022. "We willen sowieso onderdelen van het Dahliafestival meenemen naar volgend jaar." Vormt corona een gevaar in Vollenhove? "Die signalen krijgt de V.V.V.V. niet. Gelukkig zeggen de meeste vrijwilligers en bouwers dat ze de gezelligheid, de sociale cohesie missen. We gaan uit van weer een optocht van twaalf wagens."

Ons dorp telt slechts 600 inwoners : die moeten allemaal wel meedoen, als we ons niveau hoog willen houden Jarno Wever, gondelbouwer en bestuurslid Gondelvaart Belt-Schutsloot

De Blauwe Waterratten wonnen in 2019 (categorie bloemen) met 'Witch Doctor' (Foto: Jerrald van de Belt)

Vier corso’s uit één gemeente

"Door corona zagen we helemaal hoe handig iets als de Corsokoepel is. Wat doen anderen? Met punten als verzekeringen en duurzaamheid helpen we elkaar nu opnieuw", reageert Claudia Lassche tevreden. Ook Gondelbouwer Wever ziet de voordelen. "Met elkaar overleggen over techniek, verwerking van materialen, daar halen we allemaal wat uit. We hebben al een boel contacten met de collega's in Sint Jansklooster en helpen elkaar."

Inmiddels zijn er dertig corso’s aangesloten bij de Corsokoepel. Daarvan mogen 21 zich over een paar uur Unesco-erfgoed noemen. De andere negen zijn vaak wat kleiner en doen niet mee, zoals de gondelvaart in Dwarsgracht. Het gaat niet alleen om bloemencorso’s. Zo is het Fruitcorso van Tiel erbij. En dus de gondelvaarten van Giethoorn en Belt-Schutsloot. Met de corso’s van Vollenhove en Sint Jansklooster, maakt dat vier uit één gemeente. "Bijzonder", aldus Lassche. Alle vier vinden plaats in de maand augustus.

Lang traject

Er ging een lang traject aan vandaag vooraf vertelt ze. "In januari van 2020 liet minister Van Engelshoven (OCW) weten de Nederlandse corsocultuur voor te gaan dragen. We verzamelden informatie, archiefmateriaal, foto’s en leverden in maart van dat jaar een groot dossier aan. Het pre-advies was goed, waarmee alle seinen op groen staan."

De corsocultuur wordt dan de tweede Nederlandse traditie op de immateriële lijst, want het molenaarschap staat er sinds 2017 op. In totaal bestaat de lijst uit 584 tradities. "Oorspronkelijk was het plan om naar Parijs te gaan. Vanwege corona is het online. Alleen achter een computer zitten, de hele dag appen, is niks. Daarom gaan we met het bestuur van de Corsokoepel naar een vakantiepark."

Op en rondom de praalwagens honderden figuranten in Sint Jansklooster (Foto: Wilko Visscher )

De Corsokoepel bestaat uit twee leden uit Zundert, één uit Lichtenvoorde, één uit Valkenswaard, één uit Tiel en dus één uit Vollenhove. Het werd opgericht met als doel het bevorderen en uitwisselen van kennis en ervaringen tussen de corso’s. De Unesco-droom was de directe aanleiding tot de oprichting van de Corsokoepel. Corso Zundert zette in 2012 de eerste stap met een bijschrijving op de nationale lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Andere corso's volgden snel. In overleg met de contacten die waren opgedaan bij het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) werd in 2017 een Corsocongres georganiseerd in Vollenhove.

Waardevol

Wat betekent de bijschrijving voor Vollenhove? "Het benadrukt hoe waardevol de traditie is. We wisten al dat we iets belangrijks aan het doen zijn, maar we mogen ons beseffen dat we goud in handen hebben. Dat het meer is dan bouwen. De bouwschuur fungeert als sociale werkplaats. De dokter en schilder staan naast elkaar te lassen. Opleiding, afkomst, leeftijd maakt niets uit. Door corona weten we hoe erg het is als we dat kwijtraken."

Bovendien word je als organisatie serieuzer genomen. "Je wordt meer zichtbaar voor publiek en het opent deuren bij gemeente, provincie en media. Iets wat we al zagen bij de nationale bijschrijving."

Beltiger Wever wilde zich er graag voor inzetten. ''Het mooie is dat iedereen z'n eigen traditie heeft, maar dat deze in essentie allemaal hetzelfde zijn. Voor ons hoop ik op een grotere bekendheid. We hebben rond de 20.000 bezoekers, dat mag altijd meer.'' Hij maakt zich zorgen over de stikstofdiscussie. ''We zitten aan Natura 2000-gebied. Met de Unesco-erkenning op zak, staan we sterker.''

De corso's worden niet ineens heel anders, maar het vergroot wél de status Egbert Lassche, woordvoerder bloemencorso Sint Jansklooster

Erkenning

Het maakt Egbert Lassche van Sint Jansklooster apetrots: "Het is een erkenning dat het uniek is wat we doen. Al sinds 1968 maken we die wagens hier in het dorp. Omdat we het al zo lang doen, vinden we het heel normaal. Maar dit bewijst dat wat we als gemeenschap doen, bijzonder en uitzonderlijk is. We willen graag waardering voor wat we doen en daar is dit de ultieme vorm van natuurlijk."

Iedereen kan de vergadering in Parijs vanaf 10.15 uur live volgen via deze link.