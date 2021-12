Provincie vooral blij met kabinetsplannen voor woningbouw en stikstofaanpak

De provincie Overijssel is blij met de kansen die het nieuwe coalitieakkoord van de VVD, D66, CDA en CU biedt. Vooral de plannen voor de urgente dossiers woningbouw en stikstof stemt tot tevredenheid. "Er moet nog heel veel uitgewerkt worden, maar we kunnen ons hier weer op oriënteren en het werk voor Oost-Nederland gaan doen."

"Blij dat er eindelijk een akkoord ligt, iedereen was daar ook wel aan toe", zegt gedeputeerde Eddy van Hijum bij Radio Oost. "Het feit dat er zo lang een impasse landelijk voortduurde, heeft op een gegeven moment ook uitstraling naar de regio. Er zijn verschrikkelijk veel opgaven waar we hier ook mee zitten. Je wilt gewoon vooruit, dus in die zin is het goed nieuws dat er eindelijk een akkoord ligt."

Overijssel en Gelderland trekken als Oost-Nederland samen op richting Den Haag en constateren nu samen ook dat de regering vaart wil maken met woningbouw. In een gezamenlijke reactie zeggen beide Commissarissen van de Koning dat de provincies ruimte en plannen hebben om 150.000 huizen te bouwen. Daar hoort een goede bereikbaarheid bij en de regering wil een stevige regie op het ruimtelijk beleid. De provincies willen daar een bijdrage aan leveren.

Gebiedsgerichte aanpak stikstof

Ook de gebiedsgerichte aanpak van stikstof wordt toegejuicht. "Zo wordt naast herstel van stikstofgevoelige natuur, gewerkt aan doelen op het gebied van waterkwaliteit, bodemdaling, biodiversiteit en een leefbaar buitengebied. Deze aanpak schept duidelijkheid voor alle betrokkenen, zoals agrarische ondernemers." Beide provincies willen samen optrekken met het Rijk bij het verder vormgeven van deze aanpak.

Betere bereikbaarheid van Oost-Nederland is belangrijk voor het oplossen van grote opgaven, zeggen Overijssel en Gelderland. "Oost-Nederland heeft én de ruimte én een strategisch ligging ten opzichte van belangrijke economische regio’s in Europa. Ook is er veel innovatieve kennis en technologie in huis en in ontwikkeling." Om die potentie goed te benutten moet de bereikbaarheid flink verbeteren.

Er moeten daarom flinke investeringen worden gedaan in de grensoverschrijdende spoorverbindingen Zwolle-Twente-Münster en spoorverbindingen richting Gelderland. Daarover wordt in het coalitieakkoord nu niet gesproken. "Maar wel dat er voor grensoverschrijdend spoor en samenwerking aandacht en geld komt", zegt gedeputeerde Van Hijum. "Hoe concreter hoe beter natuurlijk, maar als je door je oogharen er maar kijkt biedt het voor de regio echt kansen."

Regio Deals

Dat het kabinet doorgaat met de Regio Deals is goed nieuws. Beide provincies hebben al investeringsvoorstellen uitgewerkt zodat de economische kansen van de regio's in Oost-Nederland flink versterkt kunnen worden. De hoop is dat er snel gesprekken zullen komen met de nieuwe bewindspersonen.

"Investeren in Oost-Nederland loont! Want met hulp van onze partners en beschikbare EU-fondsen streven we naar een verdubbeling van elke euro die het Rijk in onze regio steekt. We nodigen de nieuwe bewindslieden van harte uit voor een bezoek en met eigen ogen te zien hoe groot ‘de kracht van Oost’ is."