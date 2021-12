Politie treedt hard op tegen FC Twente-supporters die vuurwerk afsteken bij bekerwedstrijd

Misschien was het net het zetje dat FC Twente nodig had om Feyenoord uit het bekertoernooi te wippen, de politie was er in elk geval niet blij mee. Zo'n dertig leden van de harde kern van FC Twente gooiden vlak voor de wedstrijd vuurwerk door de hekken van het stadion en het plein er voor. De wedstrijd begon daardoor een paar minuten later, de politie greep hard in.

Met bivakmuts op voerden de leden van de harde kern volgens de politie een hit & run-actie uit. ME en politiehonden werden meteen ingezet om de personen aan te pakken. Daarbij werd één verdacht door een hond gebeten. De politie heeft de namen van dertig personen genoteerd. Zij krijgen binnenkort een boete.

Het gebied tussen Enschede en Hengelo werd afgezet en in auto's in dat gebied vond de politie dozen waarin zwaar vuurwerk zat of had gezeten. Tot nu toe zijn drie verdachten aangehouden voor het bezit van zwaar vuurwerk.

"Voetbalwedstrijden horen een sportief evenement te zijn", aldus de politie in het bericht over de actie. "Hele gezinnen kijken uit naar dit soort momenten. We treden dan ook hard op tegen voetbalvandalisme en andere ernstige overtredingen. We verwachten nog meer aanhoudingen en boetes uit te schrijven."

FC Twente won de bekerwedstrijd na verlening met 2-1.