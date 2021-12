Basacikoglu hoopt na treffer op betere tijden: "Ben gekomen om te spelen"

Ondanks dat Heracles Almelo met 4-1 verloor van AZ en daardoor werd uitgeschakeld in de KNVB Beker, houdt Bilal Basacikoglu een redelijk gevoel over aan het bezoek aan Alkmaar. De geplaagde vleugelaanvaller zorgde op schitterende wijze voor de enige treffer van Almelose kant.

De ontlading was dan ook groot bij Basacikoglu. "De laatste weken speel ik natuurlijk niet, daardoor zit er wat woede in me. Volgens mij was dat ook wel te zien na de goal", vertelt de buitenspeler na afloop. "Als je niet speelt, dan raak je uit de flow, dan zit het tegen. Dit is het moment om te laten zien dat het wel in me zit. Het kan beter, maar het gaat de goede kant op."

Tegenslagen nodig

"Er zijn wedstrijden dat ik niet ben ingevallen, dan ga je natuurlijk met een klotengevoel naar huis", vervolgt Basacikoglu, die vurig hoopt op betere tijden. "Ik ben hier gekomen om te spelen. Maar soms is het ook wel goed om dit mee te maken, want je hebt tegenslagen nodig om beter te worden. Hopelijk is dit een goed begin en dan is het aan de trainer of hij een beroep op mij doet", aldus Basacikoglu.