Uitblinker Unnerstall blijft liever in de luwte: "Voelt niet goed als iedereen over mij praat"

Hij vertolkte de hoofdrol, maar blijft liever buiten de schijnwerpers. Lars Unnerstall speelde één van de beste wedstrijden van zijn leven tegen Feyenoord (2-1) en had een enorm groot aandeel in het behalen van de laatste zestien. De credits hoeft hij echter niet. Het team, dat staat bij de Duitse sluitpost te allen tijde op één.

"Nee, ik vind het echt niet leuk. Een beetje ongemakkelijk zelfs", steekt Unnerstall na afloop van wal als alles en iedereen hem complimenteert. "Ik houd er niet van om over één persoon te praten na een wedstrijd. Ja, ik pak een paar ballen, maar Troupée en Ugalde scoren, Denilho Cleonise valt goed in en Jayden Oosterwolde heeft in de laatste minuut een geweldige redding. We hebben het gewoon met het gehele team gedaan. Dan voelt het niet goed als iedereen alleen maar over mij praat", klinkt het stellig.

Drommel

Unnerstall is het gehele seizoen al een sterkhouder onder de lat van FC Twente, dat hem afgelopen zomer inlijfde voor Joël Drommel, die bij PSV juist een mindere fase in zijn loopbaan meemaakt. Dat er in De Grolsch Veste wat minder druk is, erkent Unnerstall, maar dat hij het daarom een stuk beter doet dan Drommel? Unnerstall wil er niets van weten. "Ik ben ook gewoon wat ouder dan Joël en heb meer meegemaakt, waardoor ik weet hoe ik ermee om moet gaan. Dat gaat hem uiteindelijk ook lukken, want dat komt alleen omdat ik al wat meer jaren meedraai", besluit hij.