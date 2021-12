Feest in de Kop: bloemencorso's en gondelvaarten zijn nu Unesco-erfgoed

Het nieuws werd vanmorgen via een livestream vanuit Parijs bekendgemaakt. "Na ruim tien jaar van inspanning is het gebeurd", zegt Egbert Lassche van Corso Sint Jansklooster. Hij is meer dan trots. "Het was een zaak van lange adem, maar dit is internationale waardering voor wat we al sinds 1968 doen. En de erkenning dat wat we doen, uniek is."

Voor een optocht in Vollenhove worden miljoenen dahlia's gebruikt (Foto: Johan Vis / Corso Vollenhove)

De vlag gaat uit

De Corsokoepel en de aangesloten corso's hebben gedurende de afgelopen dagen al via de social media hun achterban opgeroepen om de vlag uit te hangen, mocht er vandaag goed nieuws komen. ''Laat zien hoe trots jij bent op onze corsocultuur'', aldus de koepel. In Vollenhove en Sint Jansklooster hangen de eerste vlaggen al te wapperen.