Zo reageert Overijssel op het nieuwe regeerakkoord

MKB Twente en MKB Zwolle

De komende regeerperiode wordt er gigantisch veel geld in de economie gepompt. Zo worden het Nationaal Groeifonds en de Regiodeals verlengd. Er wordt veel geld in verduurzaming en klimaat gestopt. MKB Twente voorzitter Albert van Winden vindt dat goed nieuws, maar mist nog wel iets in het regeerakkoord. "Het is nu alleen beleid, maar de concrete uitvoering zie ik niet terug. Het gaat nog een hele uitdaging worden om personeel te krijgen om de ambities op bijvoorbeeld het vlak van verduurzaming uit te voeren".

Van Winden ziet hier wel een kans voor Twente. Wij moeten nu samen met het MKB en het onderwijs plannen maken om het beschikbare budget naar Twente te krijgen. Door bijvoorbeeld mismatch tussen opleiding en werk op te lossen.

MKB Zwolle vindt de ambities fantastisch maar stelt wel vragen bij de uitvoering. "Mijn grootste zorg is wie dat gaat betalen. Ik hoop dat de ondernemer hier niet voor opdraait via bijvoorbeeld belastingmaatregelen", zegt voorzitter Jelle Weever van MKB Zwolle.

Over de ambities van de nieuwe regering is Weever duidelijk. "Eerst zien, dan geloven. We zien een paar knelpunten. Bij het verduurzamen zien we dat het stroomnet al die extra groene energie niet aankan. En we moeten straks verder met veel minder mensen die deel uitmaken van de beroepsbevolking. Daarom moeten we ook kijken naar verdere robotisering van werk", zegt Weevers.

Verder komt de Zwolle regio er niet slecht van af. "De Lelylijn komt er en is ook goed voor onze regio. Het MKB in Overijssel mist in het regeerakkoord die andere gewenste spoorlijn. "Er staat dat er een spoorlijn tussen Lelystad en het Noorden komt, maar voor ons is een spoorlijn tussen Zwolle en Berlijn net zo belangrijk", zegt voorzitter Van Winden van MKB Twente.

Kinderopvang

De vergoeding voor kinderopvang voor werkende ouders gaat in stappen omhoog naar 95 procent. Goed nieuws zou je zeggen. Toch heeft bestuurder Jolanda Knorren van Raster in Deventer, waar kinderopvang van Sam&Co onder vallen, behoorlijk wat kritiek op het voornemen.

"Er staat dat alleen werkende ouders de vergoeding krijgen. Kinderen van ouders zonder werk krijgen die vergoeding niet. Dat werkt kansenongelijkheid in de hand. Iets waar ik niet achter sta", zegt Knorren. "Bovendien krijgen ouders met de laagste inkomens nu 96 procent vergoed, ze gaan er dus op achteruit".

Dat de kinderopvang nu zelf de toeslag uitgekeerd krijgt noemt Knorren één van de positieve punten. "Hiermee voorkom je de ellende, zoals met de toeslagenschandaal het geval is. Hoe de uitvoering eruit komt te zien is nog een vraagteken", zegt Knorren.

De kinderen vermaken zich uitstekend bij de noodopvang in Zwolle (Foto: RTV Oost \ Teun van der Velden)

Onderwijs

Het onderwijs is vooral positief over de forse investeringen die gedaan gaan worden. Voorzitter van het College van Bestuur Kees Elsinga van Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ), met 37 scholen een grote organisatie in deze regio, is blij dat de loonkloof tussen basisschoolleraren en docenten uit het voortgezet onderwijs gedicht wordt. "De motivatie om leerkracht te worden moet een innerlijke drive zijn, maar het verschil in salaris is niet meer uit te leggen".

"Wij zijn ook blij dat door middel van het geld de kansenongelijkheid tussen kinderen kunnen aanpakken. Daar is echt nog veel werk te verzetten. Het akkoord is nog abstract maar dat biedt ons de gelegenheid om het op detailniveau in te vullen", zegt Elsinga. De bestuurder mist nog wel een duidelijke visie op onderwijsvernieuwing in het akkoord. "De coronatijd heeft ook andere varianten van onderwijs opgeleverd. Voor de toekomst van het onderwijs lees ik daar niets over terug".

In het hoger- en wetenschappelijk onderwijs is de stemming ronduit positief over het nieuwe regeerakkoord. Voorzitter van het College van Bestuur van hogeschool Saxion Anka Mulder noemt drie punten.

"Er is aandacht voor de student, zowel financieel als voor het welzijn. De basisbeurs komt terug. Het tweede punt is aandacht voor kennis en innovatie. Met de investering die gedaan wordt, kunnen we werken aan economische kracht. En het derde punt is dat er aandacht komt voor regionale financiering. We krijgen minder markt maar meer stabiel onderwijsaanbod", zegt Mulder.

Cultuur

De paragraaf cultuur en creatieve industrie is kort en bondig. De sector zelf vind dat ze er bekaaid van af komen. "Als het kabinet met ronkende woorden zegt dat ze de cultuursector zo belangrijk vinden, dan is dit niet waar ik op gehoopt heb", zegt directeur van de Deventer Schouwburg Rob van den Hove. "De 170 miljoen die wij er in de sector bij krijgen is maar een kleine pleister op de wond. Wij moeten nu als sector samen de verantwoordelijkheid oppakken. Dat kan op het vlak van cultureel ondernemerschap en samenwerking."

Arnoud Odding van het Rijksmuseum Twenthe ziet een positieve passage in het regeerakkoord. "Ze willen cultuur toegankelijk maken voor iedereen door een goede regionale spreiding en stimuleren muziek- en cultuureducatie op school, waaronder bezoek aan musea. Dat is een positief punt", zegt Odding. Ook met de 170 miljoen euro kan Odding leven. Al vloeit er maar vijf miljoen richting regio Twente, dan ben ik al blij".

De nieuwe regering steunt ook de oprichting van een Nationaal Historisch Museum. Op de vraag of dit museum wellicht naar Overijssel te halen valt, is Odding stellig. "Ik ben nooit voor een nieuw Nationaal Historisch Museum geweest. Laat iedere provincie hun eigen historische deel oppakken. Er bestaat al een fantastisch netwerk van musea door het hele land, gebruik dát."