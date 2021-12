Zondag in De Oosttribune: regionale volleybalkraker en Landstede Hammers

Waar het amateurvoetbal al weken noodgedwongen in het winterreces is aanbeland, gaan de hoogste competities in de zaal nog even door dit kalenderjaar. Derhalve is er zondagavond op TV Oost volop aandacht voor de Overijsselse inbreng in het volleybal en basketbal.

Degradatieduel Set-Up-Eurosped

Het regionale volleybalaffiche tussen de dames van Set-Up'65 en Eurosped, aankomende zaterdagavond, is niet alleen Ootmarsum tegen Vroomshoop. Omdat beide formaties tot dusver een pover seizoen kennen in de Eredivisie zijn de belangen in de streekderby nóg groter dan gewoonlijk.

Set-Up is met drie punten hekkensluiter en Eurosped behaalde slechts één punt meer na negen wedstrijden. Een samenvatting van de kraker is te zien in De Oosttribune.

Landstede Hammers

Landstede Hammers komt dit jaar nog twee keer in actie. Na de kerstdagen sluiten de Zwolse basketballers het kalenderjaar af in Den Helder, maar aankomende zondag eerst nog het thuisduel met Yoast United. Landstede staat vierde in de BNXT League en de bezoekers uit Bemmel bivakkeren op de negende plek van de ranglijst. Ook deze krachtmeting is zondagavond te zien bij RTV Oost.

TV Oost

De uitzending van De Oosttribune is zondagavond om 20.30 uur te zien op TV Oost en wordt ieder uur herhaald.