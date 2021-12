Gezocht voor bioscoopfilm: oude amateurfilmbeelden uit Twente

Jouw amateurfilmbeelden in Twente op film

“Er is veel gefilmd in Twente in de laatste honderd jaar. Oude Polygoonjournaals en bedrijfsfilms, ze zijn nog in de filmarchieven te vinden. Toch vertellen die films niet het hele verhaal. Er ontbreken nog alledaagse filmbeelden, amateurfilms die nu nog in kasten en op zolders liggen. Wij zijn op zoek naar bewegende beelden die alles zeggen over het land tussen Regge en Dinkel”, aldus Johanna en Erik. Zij zoeken films die een intiem inkijkje geven in het leven van alledag, met zijn hoogte- en dieptepunten. Dat kan van alles zijn. Straatbeelden, het wassen van de auto, feesten en evenementen, Palmpasen, sportwedstrijden, de winters van vroeger, het boerenbedrijf, festivals. In kleur of zwart wit, met of zonder geluid. Dus kijk op zolder of vraag familie of vrienden naar oude films, en wie weet zie je jouw beelden terug op het witte doek.

Kijk- en brengdagen

Heb jij oud filmmateriaal? Kom met je filmpjes naar het Historisch Filmcafé Twente. In de eerste drie weken van 2022 organiseert Twente op film drie breng- en kijkdagen, RTV Oost doet verslag. Aanmelden is niet nodig, maar wordt wel gewaardeerd. Stuur een mail naar info@twenteopfilm.nl met de dag dat je langs wilt komen. Je bent welkom tussen 10.00 en 15.00 uur, de koffie staat klaar:

- Donderdag 6 januari in de Museumfabriek in Enschede

- Donderdag 13 januari in het Rijssens Museum

- Woensdag 19 januari in het Oyfo Techniek Museum in Hengelo

Alle informatie over het filmproject van Johanna ter Steege en Erik Willems vind je op de website www.twenteopfilm.nl. Hier lees je ook meer over het project, de makers en wat er met jouw amateurfilmbeelden gebeurt.