Lange rijen bij ticketverkoop kerstmiddag Hengelo: "Als er een feestje is ben ik erbij"

"Dat is heel vroeg ja", lacht Hans Langeler van het feestcafé. Toch heeft hij er niet lang over getwijfeld. Feestcafé de Rits is al maanden dicht. "Onze manier van feesten aanbieden kan niet voor vijf uur, het is echt een café, we bieden ook niks anders aan." Kerstmiddag is het eerste moment dat de deuren weer even open kunnen."

In totaal gingen er 300 tickets in de verkoop, verdeeld over 3 shifts. De eerste dus vanaf 05:00 ‘s ochtends. "Normaal is kerstmiddag van 10 tot 22, maar dat kan nu natuurlijk niet, maar we zitten al zolang dicht ondertussen, dit feestje pakken we graag mee."

Lange rijen

En niet alleen Langeler vond het wel weer tijd voor een coronaproof feest, ook de Hengelose jeugd lijkt daar behoefte aan te hebben. Een kwartier voor de kaartverkoop begint staat er een lange rij voor het café in de binnenstad van Hengelo. "Het verbaast me niet veel eigenlijk", zegt Langeler. "Kerstmiddag is natuurlijk wel een begrip."

Het wordt geen kerstmiddag op de ouderwetse manier. Per shift kunnen er 100 mensen naar binnen, die binnen op hun plek moeten blijven zitten. Ook is het verplicht om een mondkapje te dragen als je niet op je plek zit. "We willen een feest vieren, maar het moet natuurlijk wel op een manier die past bij de huidige situatie."

Twijfel

Over de vraag of je op deze manier een alternatieve kerstmiddag aan moet bieden verschillen de meningen. Arco Hofland, voorzitter van Veiligheidsregio Twente zet zijn vraagtekens. "Het zijn lastige tijden voor de horeca, maar je moet niet het grote geheel uit het oog verliezen." Dat de mogelijkheid er is, betekent volgens hem niet meteen dat je ook moet gaan. "Je mag jezelf best de vraag stellen of het handig is om te gaan."

Op die vraag kan de aanwezige jeugd wel antwoord geven. "Ja, als er een feestje is ben ik erbij", zegt een meisje in de rij. "Je weet niet wanneer de volgende keer weer is dat je uit kant", vult iemand anders haar aan. Wel zijn ze het over één ding eens: "Je moet je wel aan de maatregelen houden, maar als je gevaccineerd bent en je hebt geen klachten moet het kunnen."

Handhaving

Ook gemeente Hengelo heeft vraagtekens gezet bij de openingstijden van het café. "Ze hebben aangegeven te zullen gaan controleren en handhaven waar nodig", aldus Langeler. Zelf zal hij goed op de maatregelen letten, aldus de uitbater. "Tuurlijk ga ik het in de gaten houden."

Ook de gemeente houdt een oogje in het zeil. "We hebben de eigenaar wel gebeld en gevraagd hoe hij het voor zich ziet", laat de gemeente weten. Dat de regels op papier na te leven zijn betekent niet dat dat in de praktijk net zo makkelijk gaat. "We hebben wel overlegd hoe ze denken iedereen op hun plek te houden en ze een mondkapje te laten dragen."

Toch grijpt de gemeente nog niet in. "Voor de horeca is het een lastige tijd en we snappen dat ze kansen om open te gaan grijpen. Als de maatregelen goed worden nageleefd is er niks aan de hand, maar we zullen uiteraard wel opletten."