Vrolijke kerstboodschappen op ramen verzorgingstehuis in Almelo

Een van de bewoners staat geïnteresseerd te kijken hoe aan de andere kant van het raam Marcella bezig is om met rode en groene stiften ‘Merry Christmas’ op de ramen te schrijven. “Ja, daar word ik heel blij van”, zegt de studente maatschappelijk zorg. “Ik kijk elke keer wel even naar binnen om te kijken of de bewoners het leuk vinden. Daar doe je het namelijk voor.”

Hart onder de riem

Het initiatief is opgezet door stichting ‘Present Almelo’. “Wij zetten ons graag in voor mensen die dat nodig hebben”, legt Dominique Veenhof, coördinator van de stichting, uit. Met vrijwilligers zetten zij meerdere (eendaagse)projecten op om mensen in het zonnetje te zetten of om hulp te bieden. “Het is natuurlijk voor iedereen een gekke tijd, maar zeker ook voor de mensen hier binnen.”

Daarom wilde de stichting, coronaproof, graag iets doen voor de bewoners van de Elshof. “Veel anders dan dit kun je op dit moment niet, maar dat sommige bewoners gaan staan kijken is heel leuk.”

Studenten maatschappelijke zorg zetten raamtekeningen bij dementerende ouderen (Foto: RTV Oost)

Voor de bewoners is het een welkome afleiding, die leuke kerstversiering op het raam. “Ze genieten er zichtbaar van”, zegt Willeke Smid, welzijnscoach bij de Elshof. Op de begane grond van het woon-zorgcentrum wonen allemaal mensen met dementie. “Corona is voor hen een verwarrende tijd en het is voor sommigen best eenzaam geweest”, legt Smid uit. “Dit is gewoon een vrolijke actie, voor een beetje positiviteit.”

Ik ben blij dat ik iets terug kan doen kunstenaar Tarek

Het is niet de eerste keer dat de ramen worden versierd, ook met Pasen vulden kleurrijke creaties de ramen van de gemeenschappelijke ruimtes van het woon-zorgcentrum. “Ook toen stonden ze aan de andere kant van het raam te kijken.”

In verband met de corona-maatregelen mogen de vrijwilligers niet even naar binnen om een praatje te maken. “Communicatie moet even non-verbaal door de ramen.” En dat gaat met een glimlach en af en toe een duimpje omhoog door verschillende bewoners.

Creativiteit

Eén van de vrijwilligers geniet daar volop van: de Syrische kunstenaar Tarek, die in het asielzoekerscentrum van Almelo woont. “Ik ben blij dat ik iets terug kan doen voor mensen in Nederland”, vertelt hij.

Na een aantal kerstversieringen waagt hij zich aan een tekening van Sinterklaas, ondanks dat dat feest al voorbij is. “Ik leerde pas over Sinterklaas toen ik in Nederland kwam en vind het een mooi verhaal”, zegt de kunstenaar. “Ik vind het mooi om dat hier op het raam te tekenen.”

Lang van genieten

De kunstenaar doet dat uit de losse pols, waar de studenten aan de binnenkant van het raam een voorbeeld hebben hangen om over te trekken. “Ik kan beter zorg verlenen dan tekenen”, lacht Marcella. “Maar het gaat om het idee natuurlijk.” Dominique waagt zich nog wel aan het tekenen van een kerstboom zonder voorbeeld, maar geheel tevreden is hij niet. “Ik zie het maar als een Picasso, die je van afstand moet bewonderen.”

De versieringen blijven zeker tot kerst, en misschien tot oud en nieuw te bewonderen voor de bewoners, althans, zolang de ramenwassers niet langskomen. “Daar moet ik wel op gaan letten, want dat staat snel weer op de planning”, lacht Smid. “Maar dan ga ik er wel voor staan.”