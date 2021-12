Opnieuw Mexicanen opgepakt voor crystal methlab Vroomshoop

Eén van de twee meest recent aangehouden verdachten mag zijn berechting afwachten in Spanje, de ander zit vast in Nederland. Ze zouden niet alleen betrokken zijn bij het lab in Vroomshoop, maar hebben volgens justitie ook een rol gespeeld in de crystal meth-labs in het Achterhoekse Baak en het Belgische Poppel.

Het Belgische lab werd ontdekt, omdat één van de twee bovengenoemde koks zich bij de politie had gemeld. Volgens hem was de situatie in het lab onwerkbaar, omdat ze met stokken bedreigd werden.

Papito en Gordo

De twee vermeende koks zouden deel uitgemaakt hebben van een internationale organisatie, onder aansturing van Chileen 'Papito' en de Mexicaanse opperkok 'Gordo'. Het rechercheonderzoek naar de organisatie heeft als codenaam Ketchikan gekregen.

Afgelopen zomer besloot de rechtbank Amsterdam om alle verdachten op vrije voeten te stellen in afwachting van het eindproces. Dat tot grote weerzin van het Openbaar Ministerie, die vervolgens besloot om opperkok Gordo op te pakken voor een andere zaak.

Gordo kwam namelijk in een onderzoek, genaamd 26Hammond, ook naar voren als verdachte. Die zaak draait om een drugslab in Zaandam, waar eveneens crystal meth, maar ook XTC werd gefabriceerd. Er lagen tientallen kilo's aan meth, maar ook negen kilo grondstof voor XTC en een zogenoemde shotgun, schiettuig dat veelal in het criminele circuit wordt gebruikt.

Koksschool

Veel van de vermeende handlangers van Gordo (Spaans voor Dikke) verblijven momenteel in Spanje. Wat ze daar momenteel doen, is onbekend. Saillant detail is dat Gordo - aldus justitie - in Spanje een opleidingscentrum voor crystal meth-koks runde. Nadat ze waren geschoold in het maken van de zeer verslavende drug, gingen ze achter in auto's of vrachtwagens naar Nederland. Hen werd verteld dat ze 1.400 euro per geproduceerde kilo kregen. De uiteindelijke opbrengst van kwalitatief goede meth, ook wel ice genoemd, bedraagt een veelvoud.

Justitie stelt dat Gordo baas van de koks was en toezicht hield op de methlabs. "Zonder zijn toestemming werd er niet 'geschilderd', zoals het produceren van meth wordt genoemd." Kort nadat Gordo eind vorig jaar de locatie in Vroomshoop had goedgekeurd, werd het lab door de politie opgerold. Die had de organisatie al geruime tijd in het vizier.

Het crystal methlab in Vroomshoop zat verstopt achter een boekenkast (Foto: RTV Oost)

Lab Vroomshoop

De Vroomshoopse drugsfabriek zat vernuftig verstopt achter een eikenhouten boekenkast in een sportschool. De sportschoolhouder had wel in de gaten dat er iets niet helemaal in de haak was, maar vermoedde naar eigen zeggen dat er sprake was van een hennepplantage. Volgens zijn advocaat, Jeroen Michels, had zijn cliënt het geld nodig nadat de inkomsten vanuit de sportschool wegens de coronapandemie ernstig waren gedaald. "Daarnaast werd hij door de internationale organisatie bedreigd."

Er zijn in het politieonderzoek inderdaad telefoonberichten opgedoken, die doen vermoeden dat er niet zachtzinnig met de sportschoolhouder zou worden omgesprongen, als die z'n mond voorbij zou praten. De sportschoolhouder is inmiddels, net als zijn vrouw, op vrije voeten gesteld in afwachting van het strafproces.

Gehackt

Het eindproces tegen de internationale organisatie van Gordo en de Chileense Papitio staat gepland in april. Tot die tijd moeten er nog wel tientallen getuigen aan de tand worden gevoeld. Het bewijs bestaat uit observaties van rechercheurs, afgeluisterde gesprekken en chats die zijn verstuurd met Encrochat en Sky ECC. Die twee chatprogramma's werden door de politie 'gehackt', waardoor meegelezen kon worden met de criminele berichten.