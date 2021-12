Basisscholen nog langer dicht? "Voorbereidingen getroffen voor langere schoolsluiting"

Aanstaande maandag begint voor kinderen op basisscholen de kerstvakantie, een weekje eerder dan eigenlijk de bedoeling was. Op deze manier probeert het demissionaire kabinet het aantal coronabesmettingen op scholen terug te dringen. Ook uit angst voor de omikronvariant, die mogelijk twee tot drie keer besmettelijker is dan de (nu nog) dominante deltavariant.

Tien tot twintig procent

Leerlingen van wie ouders een cruciaal beroep hebben, mogen dus volgende week wél naar school. "Dat is ongeveer tien tot twintig procent van de leerlingen", zegt Robert Everink, directeur van de Stichting Katholiek Onderwijs Losser en Overdinkel. Onder de stichting vallen vijf scholen in de gemeente Losser.

Op dit moment is Everink nog bezig om de noodopvang in te richten. "We zijn druk met het informeren van ouders en ons personeel."

Geen online onderwijs

De ouders die (volgens de definitie van de overheid) geen cruciaal beroep hebben, moeten hun kinderen thuishouden. Die hebben een week extra kerstvakantie. Online-onderwijs zit er volgens Everink niet in. "We hebben er wel kort over nagedacht, maar het kost te veel tijd om het voor te bereiden."

De kinderen in de noodopvang vieren dus een weekje vakantie op school. "We bieden ze activiteiten die in de vakantiesfeer zitten. Gezellige activiteiten en dingen die kinderen zelf willen doen. Het is eigenlijk gewoon vakantie, want de kinderen die thuis zitten hebben ook vakantie.

Volgend jaar

Het is de bedoeling dat het schooljaar op maandag 10 januari volgend jaar hervat wordt. Maar Everink houdt er rekening mee dat die datum niet in beton gegoten is. "We denken ook na over een situatie waarin de scholen langer gesloten blijven. Wat kunnen we dan aanbieden?", vraagt hij zich af.

Daarom wordt er op de achtergrond bij de vijf Losserse scholen wel gewerkt aan een scenario waarin er toch weer online thuisonderwijs gegeven moet worden. "Dat hebben we niet van vandaag op morgen geregeld. Dat betekent niet alleen veel voor ons, maar ook voor ouders. Die moeten zich daar ook op voorbereiden. Thuisonderwijs vraagt ook veel van hen."

Everink hoopt dat het niet zover komt. "We hopen écht dat we 10 januari weer open kunnen", besluit hij.