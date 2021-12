RTV Oost in kerstsfeer mét de Beentjes van Sint Hildegard!

Herman Finkers en Johanna ter Steege zijn Jan en Gedda in De Beentjes van Sint-Hildegard (Foto: Maarten van Keller, Johan Nijenhuis en Co BV)

RTV Oost heeft rondom de kerstdagen een aangepaste programmering met traditioneel de Kerstnachtdienst in streektaal en Kroamschudd’n in Mariaparochie, maar ook een paar mooie theaterspektakels als Diner veur ene, The Christmas Night en Scrooge, het verhaal. Op derde kerstdag, maandag 27 december, trappen we de laatste 100 uur van 2021 af met de Twentse kaskraker De Beentjes van Sint-Hildegard. Het worden weer fijne en gezellige kerstdagen bij RTV Oost!

Gef den’n boom

In de laatste dagen voor kerst bezorgt het komische duo De Gladjakkers kerstbomen bij Overijsselaars die het verdienen. Een serieuze aangelegenheid, maar met De Gladjakkers valt er ook genoeg te lachen.

TV Oost: 20 t/m 23 december om 17.20 uur. De uitzending wordt elk uur herhaald.

Diner veur ene

Het kerstgevoel is niet compleet zonder Diner veur ene. De open haard brandt, de tafel is gedekt, butler James serveert het diner voor vrouw Jannink. Alle gasten zijn aanwezig, of toch niet? Een hilarische kerstklassieker met een Twentse twist met Laus en Jonne Steenbeeke.

TV Oost: 22 december om 18.30 uur, 26 december om 17.10 uur. De uitzending wordt op beide dagen elk uur herhaald.

Kerstnachtdienst in streektaal

De kerstnachtdienst in de streektaal komt dit jaar vanuit de protestantse Martinuskerk in Markelo. Dit jaar is het thema: ‘t Mirakel van Maarkel. De dienst wordt geheel in de Overijsselse dialecten gesproken. Voorgangers zijn ds. Klaas van der Kamp, secretaris van de Raad van Kerken en bisschoppelijk vicaris Ronald Cornelissen. Lezers in deze dienst zijn Gerdien Pinkert en Harrie Scholtmeijer. De muzikale omlijsting komt van het koor Enjoy, op orgel Gerrolt Droogsma, trompet Wim Schottink en fagot Gerjanne Dannenberg. De opnamen zijn dit jaar zonder publiek in de kerk.

TV Oost: 24 december om 20.00 en 23.00 uur, 25 december om 09.00 en 15.00 uur.

Radio Oost: eerste kerstdag om 07.00 uur

Kroamschudd'n in Mariaparochie

Herman Finkers vertelt op geheel eigen wijze het kerstverhaal in een komische tekenfilm met tekeningen van John Croezen. In Kroamschudd’n in Mariaparochie wordt Jezus Christus geboren in het Twentse Mariaparochie als zoon van timmerman Spieker-Jozef en zijn vrouw Marie.

TV Oost: 24 december om 17.10, 18.10 en 19.10 uur. Deze uitzending wordt later nog een aantal keer herhaald.

The Christmas Night

Het muzikale hoogtepunt van eerste kerstdag is The Christmas Night, dé Night of the Proms van het Oosten. Swingende gospelnummers, poppy kerstsongs en klassieke orkeststukken wisselen elkaar af. Steek de kaarsjes maar vast aan en geniet.

TV Oost: 25 december om 17.10 uur. De uitzending wordt om het uur herhaald.

Scrooge, het verhaal

Ga mee in het magische verhaal van de rijke man, Ebenezer Scrooge. De verbitterde gierigaard is eenzaam en alleen. Hij heeft geen plezier in het leven en al helemaal niet in kerst. Maar zou dit veranderen wanneer hij belangrijk bezoek krijgt op de avond voor kerstmis? Het verhaal van Scrooge in een prachtige vertelling en theatervoorstelling voor het hele gezin.

TV Oost: 25 december om 16.00 en 18.20 uur. De uitzending wordt daarna om het uur herhaald.

In 100 uur het jaar uit

Op derde kerstdag, maandag 27 december, beginnen we met aftellen naar het nieuwe jaar. RTV Oost gaat in 100 uur het jaar uit met mooie terugblikken op 2021, theater, documentaires en film. De aftrap op TV Oost is om 20.00 uur met de kaskraker De Beentjes van Sint-Hildegard. Het is een komisch drama met Herman Finkers, Johanna ter Steege en Leonie ter Braak. Gedda houdt zó veel van Jan dat hij het er na 35 jaar ineens benauwd van krijgt. En een kat in het nauw maakt rare sprongen...

TV Oost: maandag 27 december om 20.00 uur

Kerst bij Radio Oost

Tijdens beide kerstdagen kun je bij Radio en TV Oost luisteren en kijken naar het programma Kerst bij Oost. Op eerste kerstdag verzorgen Dorothy Oosting en Oene Loonstra een speciale kerstuitzending met live om 13.00 uur de kersttoespraak van Koning Willem Alexander. Paula Keizer en Jan Willem Kobes presenteren op tweede kerstdag een gezellige kerstshow.

TV Oost en Radio Oost: 25 en 26 december van 10.00 – 15.00 uur.