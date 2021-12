"Echt emotioneel om te zien", jubelstemming in Steenwijkerland om plaats op Unesco-lijst

Rond de klok van tien uur in de ochtend zitten Egbert Lassche en zijn team van Corso Sint Jansklooster klaar voor een groot scherm. Ook bestuursleden van de andere corso's waren uitgenodigd om aan te schuiven, maar de meesten moesten de livestream tussendoor op het werk bekijken.

Klein beetje spanning

Anders dan verwacht was de beurt toch niet meteen aan de Nederlandse corso's. Vandaag werd namelijk een besluit genomen over tradities van over de hele wereld. Tegen elf uur is het zover. Er worden beelden getoond van die bijzondere traditie, waarover in de Kop van Overijssel zo goed als een jaar lang wordt gesproken. "Het hele dorp doet mee", reageert Lassche.

Er was een lang traject doorlopen, dus eigenlijk stond wel vast dat de corso's de titel van Unesco-erfgoed binnen zouden slepen. ''Toch voelden we een klein beetje spaning. Je weet het niet helemaal zeker. Op het moment dat het dan rond is, geeft dat een juichgevoel.'' En juichen doen ze wanneer bekend wordt dat de langgekoesterde Unesco-droom uitkomt.

Aandachtig wordt er in Sint Jansklooster gekeken en geluisterd naar de Unesco-voordracht (Foto: RTV Oost / Robert Jansema)

Tweede traditie

De Nederlandse corsocultuur is pas de tweede traditie uit ons land die een plek weet te bemachtigen op de wereldwijde Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid van Unesco. Tot nu toe stond daar alleen nog het molenaarschap op. Dat werd in 2017 bijgeschreven.

"Doelstelling van deze lijst is het tonen van de enorme diversiteit aan immaterieel erfgoed in de wereld. Daarbij hoeft een immaterieel erfgoed niet precies hetzelfde te blijven, maar mag met de tijd nieuwe vormen aannemen", aldus Unesco.

Voor alle vrijwilligers

Minister van Engelshoven (OCW) gaf vanmiddag een toelichting. "Het gaat om jarenlange tradities die iedere keer weer anders worden vormgegeven. We zijn volop aan het kijken naar hoe we dit toekomstbestendig kunnen maken. Hopelijk is dit voor de gemeenschappen erachter een steun in de rug om hiermee door te gaan."

Han Knol, voorzitter van de Vollenhoofse Vereniging Voor Volksvermaken (V.V.V.V.), ziet het als een waardering voor alle vrijwilligers die zich jaar in jaar uit inzetten voor het bloemencorso. Hij feliciteert de vrijwilligers, maar ook de gemeente. "Vier van dit soort evenementen in één gemeente die Unesco-erfgoed worden, dat is niet zomaar iets. Geweldig."

Laten we samen deze evenementen, dit internationaal erfgoed, koesteren Han Knol, voorzitter Corso Vollenhove

In Vollenhove en Sint Jansklooster gingen meteen de vlaggen uit (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

Betekent veel

Burgemeester van Steenwijkerland Rob Bats is uitermate tevreden. "En meer dan dat. Ik heb ook echt wel wat emotie, helemaal toen ik onze gemeente in Parijs genomineerd zag worden." Hij is naar eigen zeggen 'supertrots' op de corso's en gondelvaarten. "We hebben twee jaar vervelende beslissingen moeten nemen, dan komt dit als lichtpunt. Ik sta graag langs de kant en geniet van de creaties, maar vooral van wat erachter zit."

Wethouder Trijn Jongman knikt. "Corso betekent veel in onze gemeenschap. Met name voor de sociale cohesie, want daar gaat het uiteindelijk om. Samen dingen maken." De passie voor dahlia's is haar niet onbekend. "Ik ben met de corso's opgegroeid. Heb jaren fanatiek gebouwd en nu zijn mijn kinderen geïndoctrineerd. Ik denk alleen maar wauw, dat we dit met elkaar hebben gedaan."

Positiefs

Niet alleen bloemencorso's zijn dus op de internationale lijst van Unesco opgenomen. Ook de gondelvaarten van Belt-Schutsloot en Giethoorn staan erbij. Voorzitter van de Vereniging Gondelvaart Giethoorn Dinie Toet is diep onder de indruk. "Prachtig is het. Na twee jaar corona en geen gondelvaart, is het iets positiefs."

Zo'n zeven jaar geleden liep het aantal gondels terug. Vorig jaar zat net de schwung er weer in, vertelt ze. "Veel mensen wilden wat doen, nieuwe groepen kwamen erbij. We gingen er lange tijd vanuit dat het door kon gaan. Tot het uiteindelijk toch een 'nee' werd. Dat is dan flink zuur." Ze kijkt met gemengde gevoelens naar de toekomst. "Best spannend. Gaat iedereen het weer oppakken? De harde kern gaat vast door."

Behouden voor toekomst

Toet treedt liever niet te veel op de voorgrond. "Zoveel mensen hebben zich hiervoor ingezet. We doen het samen binnen de Corsokoepel en wij als 'kleinere speler' worden daarin meegenomen. Want ja, vergeleken met de grote corso's en hoe het daar leeft, voelen wij ons nietig."

Maar ook voor Giethoorn is de Unesco-titel belangrijk. "Er is hier veel aandacht voor toeristen, maar nu gaat het over iets van ons. De bewoners, de gemeenschap. Zij maken de gondels. De Gondelvaart moet blijven bestaan als kapstok om onze eigen identiteit te bewaren. Het is de basis van onze cultuur."

Als we dit verliezen, komt het niet meer terug Dinie Toet, voorzitter Vereniging Gondelvaart Giethoorn