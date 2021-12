Bornerbroek legt zich niet neer bij besluit rondweg Zenderen: "De strijd begint nu pas"

Paul Kenkhuis woont samen met zijn vrouw Sindy aan het Tusveld in Bornerbroek. Vanuit hun huis kijken ze uit over de es. "Als het aan de provincie en de gemeente Borne ligt, gaat de weg daar dwars door het landschap", vertelt Paul Kenkhuis. "Dat is eeuwig zonde en onherstelbaar. Het is oorspronkelijk landschap, dat is door de jaren heen ontstaan doordat de boeren hun potstalmest uitreden. Daardoor groeide de es ongeveer met een millimeter per jaar. Je ziet op sommige plekken een hoogteverschil van wel drie meter."

'Beekdal wordt kapot gemaakt'

"Er was hier al hoogteverschil omdat hier vroeger al beekdal was", vervolgt Kenkhuis. "Ook dit mooie oude beekdal wordt kapot gemaakt door die rondweg. Eeuwig zonde. Wat mij betreft begint de strijd nu pas en gaan we flink actievoeren."

Zo gaat de rondweg om Zenderen eruit zien (Foto: RTV Oost)

De rondweg moet een einde maken aan de verkeersdruk in Zenderen, hemelsbreed een kleine drie kilometer van Tusveld in Bornerbroek. Nu gaan er dagelijks vijftienduizend voertuigen door Zenderen, met de rondweg via de A1/A35 daalt dat aantal naar maximaal achtduizend per etmaal. Net als Almelo begrijpt ook Bornerbroek de tracékeuze niet. Een alternatief, een rondweg parallel aan de spoorlijn, zou namelijk het verkeer in Zenderen nog veel meer reduceren.

"Dat is een veel betere keuze", legt Herma Bakker van de Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek uit. "Het gebied in Bornerbroek wordt dan niet aangetast en er rijden dan nog veel minder auto's door Zenderen, namelijk 1700 in plaats van achtduizend."

Toch koos de provincie met een ruime meerderheid voor de A1/A35-variant, omdat de spoorvariant op meerdere punten slechter scoorde, zoals het milieu. Ook is de A1/A35-variant in de ogen van de provincie toekomstbestendiger, omdat die weg in de toekomst makkelijk kan worden aangesloten op knooppunt Azelo.

Juridische stappen

Bornerbroek vindt dat het spoortracé nooit een serieuze kans heeft gehad en vindt daarmee de gemeente Almelo aan hun zijde. Die gemeente beraadt zich op juridische stappen om het besluit van de provincie terug te kunnen draaien. Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek sluit zich daarbij aan.

"We gaan ons voorbereiden op juridische stappen en we hebben bij de gemeenten Almelo en Borne en bij de provincie Wob-verzoeken ingediend", zegt Herma Bakker. "We gaan kijken wat daarin staat en of we in de stukken kunnen vinden waarom voor dit tracé is gekozen en de spoorvariant nooit een serieuze kans heeft gehad."

Wij gaan helemaal niet meedenken over inpassing, omdat er een betere oplossing is Herma Bakker, Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek

De Stichting Zenderen Filevrij, voorstander van het door de provincie gekozen tracé, vindt het jammer dat Bornerbroek de energie niet steekt in het samen zoeken naar een goede inpassing van de nieuwe weg in het landschap.

'Je krijgt neuzen niet dezelfde kant op'

"Er is geen enkel tracé waarmee we alle neuzen dezelfde kant op krijgen", aldus Sandra Ottolander van Zenderen Filevrij. "Ik kijk straks vanaf mijn huis op de korte boog, het deel van de rondweg tussen Zenderen en Albergen. Daar zit ik natuurlijk ook niet op te wachten. Maar dit is de meest toekomstbestendige oplossing en goed voor Zenderen."

Aan meedenken over de inpassing van de weg zit Bornerbroek nog niet te wachten. "Nee hoor, voorlopig gaan wij daar helemaal niet over meedenken", zegt Herma Bakker resoluut. "Omdat wij denken dat er een andere en betere oplossing is. Hoe we dit verder gaan doen, daar beraden we ons nog over. Maar wij leggen zeker ons hoofd niet in de schoot."