Aangestoken flatbrand Deventer veroorzaakte veel ellende bij buren, brandstichter hoort cel en tbs eisen

Tegen de man die afgelopen juli zijn appartement in een flat in Deventer in brand stak, is door de officier van justitie twee jaar cel geëist. Ook wil het OM dat de verdachte, een 53-jarige aan drank en pillen verslaafde man, tbs met dwangverpleging krijgt.

Op 7 juli 2021 woedt er een hevige brand in een flat aan de Johannes van Vlotenlaan in Deventer. Een 83-jarige bovenbuurvrouw die haar woning niet uit kan, vanwege de enorme rookontwikkeling, ziet vanaf haar balkon hoe de brandstichter kalmpjes naar zijn bus loopt en wegrijdt.

De bejaarde vrouw wordt uiteindelijk door de brandweer met een hoogwerker van haar balkon gehaald, maar dat gebeurt pas als een andere buurman langs de buitenkant van de flat omhoog klimt in een poging haar te redden. De gebeurtenis is nog immer een trauma voor de vrouw. In een brief aan de rechtbank schreef ze dat ze schrok toen plotseling het brandalarm van haar woning afging en meteen doorhad dat ontsnappen niet meer mogelijk was.

Het trappenhuis, dat al 59 jaar toegang biedt tot de buitenwereld, "is één groot zwart gat". Als ze haar dochter belt om te vertellen dat ze geen kant op kan, vreest die dat het 't laatste gesprek is dat ze met haar moeder heeft.

Geheugenverlies

De 53-jarige verdachte wordt al snel opgepakt. De politie weet dat ze hem moeten hebben, omdat zijn ex-vriendin al alarm sloeg voordat de brand uitbrak. Zij was op bezoek bij haar ex op het moment dat hij brandbare vloeistof over zichzelf en zijn bank goot. Nadat ze alle aanstekers die ze kan vinden uit het raam gooit, vlucht ze de woning uit om alarm te slaan. Maar kennelijk heeft de 53-jarige nog ergens een aansteker verstopt. Als de ex een andere buurman vertelt wat er speelt, gaat hij kijken in de woning van de verdachte. De buurman probeert nog te blussen maar het is te laat. Er is geen houden meer aan.

De dag na zijn aanhouding bekende de 53-jarige dat hij de brand aanstak. Vijf maanden later heeft hij, zoals de officier van justitie noemt, last van een hele bijzondere vorm van geheugenverlies. Tegenover de Zwolse rechters zegt de man een heel stuk van de film kwijt te zijn. "Ik begrijp niet waar die brand weg komt, ik ken het hebben gedaan, ik ken het ook niet hebben gedaan" zegt hij meermaals.

24 halve liters

Deskundigen die de man onderzochten trekken zijn geheugenverlies in twijfel. Zij zien een verstandelijk beperkte en zwaar verslaafde man die dagelijks 24 halve liters bier achterover slaat en dat aanvult met de nodige pillen. Iemand die volgens zijn eigen kinderen "een puinhoop van zijn leven maakt".

De puinhoop gaat verder dan zijn eigen leven. De 83-jarige bewoonster van de flat kreeg twee hartaanvallen, vermoedelijk door de stress die ze kreeg na de brand. Ze wil niet meer terug naar haar oude woning. Ook de buurman die haar probeerde te redden wil niet terug, de beelden van de brand kan hij nog niet vergeten. De twee willen bij elkaar zo'n 17.000 schadevergoeding van de verdachte.

De rechtbank doet op 29 december uitspraak.