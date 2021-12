Boer Henry uit Lattrop over regeerakkoord: "Kan ik hier blijven boeren?"

Melkveehouder Henry Fox woont met zijn vrouw Brenda en hun twee zoons Stijn en Luuk in Lattrop, naast een natuurgebied. Hij had gehoopt dat het regeerakkoord antwoord zou geven op de prangende vraag: "Kan ik hier blijven boeren?", maar dat antwoord kwam niet. Het gezin mist de concrete uitvoering voor de landbouw.

Hét onderwerp van gesprek aan de keukentafel is: mogen ze blijven boeren, moeten ze anders gaan boeren of staat hun bedrijf op de nominatie om uitgekocht of verplaatst te worden? Nu het kabinet heeft besloten om de stikstofdoelen versneld te willen behalen, groeit die onzekerheid.

Waardering

Henry en Stijn benoemen eerst het positieve in het regeerakkoord, de waardering die er is voor de boer in de keten, als voedselproducent van hoogwaardig kwalitatief goed eten en drinken. Belang voor het platteland en de omgeving. Henry geeft aan sowieso een actief en optimistisch mens te zijn en dat hij altijd kansen ziet voor de agrarische sector, maar dat het wel steeds lastiger wordt.

De positie van de boer wil het nieuwe kabinet versterken, er moet een eerlijke prijs betaald gaan worden voor voedsel zodat boeren een inkomen hebben waarmee de toekomst van de, veelal, familiebedrijven wordt versterkt. Natuurbeheer als verdienmodel, Fox ziet dit wel als een goede aanvulling maar benadrukt dat voor hem het melkveebedrijf de basis is. "Het inkomen van de boer moet uit de markt komen."

Onzekerheid

In het fonds om de stikstofcrisis aan te pakken, van 25 miljard euro, is veel geld gereserveerd voor het opkopen en verplaatsen van boerenbedrijven naast kwetsbare natuur. In Overijssel zijn er 24 zogeheten Natura 2000-gebieden, natuurgebieden waar de stikstofneerslag moet worden beperkt om de natuur te herstellen.

Naast landbouw moeten andere stikstof-uitstoters zoals industrie en vervoer ook aan de slag. Alles onder regie van de provincies in de gebiedsgerichte aanpak. "Ik ben ontzettend benieuwd hoe het er daadwerkelijk uit gaat zien. Ik had toch gehoopt op meer duidelijkheid. Mijn zoons willen allebei graag boer worden, maar zitten wij over tien jaar nog op deze plek met ons bedrijf en in welke vorm?"

Omschakelen

Stijn Fox is 17 jaar en het boeren zit hem en zijn oudere broer Luuk in het bloed. "Het is heerlijk om op de boerderij te zijn, bezig met de dieren, de vrijheid, zelf bepalen hoe je de dag indeelt. Die vrijheid hoop ik te houden. De motivatie om boer te worden is er nog, maar wordt wel minder met alle regelgeving die er op je af komt."

Omschakelen naar biologisch of natuur-inclusief boeren wil Stijn best wel. "Het is denk ik niet eens zozeer moeilijk als het eenmaal zover is, als je biologisch boert, maar omschakelen kost tijd en geld. En als je zoals bij ons niet weet of je hier nog wel mag blijven zitten, dan ga je geen grote investeringen doen. Als je hulp en financiële steun krijgt, zijn er zeker nog kansen. Daar hebben wij wel vertrouwen in."

Landschapsgrond

Het nieuwe label dat is geïntroduceerd in het regeerakkoord, landschapsgrond, baart de familie Fox wel zorgen. Dit zijn gronden die de boer dan gaat beheren om de biodiversiteit te vergroten, een soort bufferzone tussen natuurgebieden en landbouwgrond.

"Wat betekent dit in de praktijk, wordt het een soort nieuwe natuur, mag ik op die gronden nog wel mais verbouwen, onderdeel van het voedsel voor mijn koeien, of mag dat niet meer en betekent dit dan toch een soort verkapte verplichte inkrimping van de veestapel? Het afwaarderen van goede landbouwgrond is in mijn ogen niet goed."

De familie Fox is ontzettend benieuwd naar de praktische invulling, hoopt dat er snel echt duidelijkheid komt en concrete invulling van de plannen. En dat aan de keukentafel niet meer alleen over stikstof en de problemen in de praktijk wordt gesproken, maar ook weer meer over de toekomst van het bedrijf, tussen hun koeien.