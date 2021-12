Kamermeerderheid wil per direct stoppen met injectie van afvalwater in Twente

Een flinke meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de injectie van afvalwater in Twente per direct opgeschort wordt. De minister moet de Nederlandse Aardolie Maatschappij vragen om te stoppen met injecteren, in ieder geval totdat duidelijk is of zuiveren van het water een beter alternatief is. Dat stilleggen zou tijdelijk kunnen zijn maar dan moet er eerst een nieuw besluit worden genomen over de verwerking van het afvalwater uit Schoonebeek.

De Kamer wil ook dat de regering zo snel mogelijk een besluit neemt over een andere manier om het afvalwater te verwerken.

'Goeie meerderheid'

Agnes Mulder, CDA-Kamerlid en initiatiefnemer van de motie, is heel erg blij. Ze stuurde dit filmpje kort na de stemming, vanavond laat in de plenaire zaal.

"Hier ben ik echt heel blij mee. Ik hoop dat de zorgen kunnen worden weggenomen en dat we een nieuwe weg kunnen inslaan met afvalwaterzuivering. Echt heel mooi nieuws is dit."

Belangen van omwonenden moeten meetellen

Een motie op initiatief van GroenLinks met een soortgelijk verzoek haalde het niet. Suzanne Kröger wilde een moratorium, stop zetten van de injectie van afvalwater totdat er een alternatief is, waardoor de huidige injectie overbodig is.

GroenLinks haalde wel een ander succes dat ook voor Twente goed kan uitpakken. De partij vindt dat de voor- en nadelen van gas- en oliewinning ongelijk zijn verdeeld. De winst vloeit naar de staatskas en in Twente worden alleen de lasten gedragen.

De Tweede Kamer heeft de minister van Economische Zaken gevraagd om een analyse te maken van de maatschappelijke kosten en baten van de oliewinning in Schoonebeek. Daarin moet dan gekeken worden naar de beste lange termijn opties, ook voor het afvalwater dat uit die oliewinning komt. Het is volgens de Kamer belangrijk dat milieu, volksgezondheid en de lokale belangen van Drenthe en Twente hierin worden meegewogen.

'Geweldige eerste stap'

De stichting Stop Afvalwater Twente strijdt al jaren voor zuivering van het afvalwater. De stichting vreest onder meer dat de chemicaliën in het water op termijn de natuur in gevaar brengen. De Twentse gemeenten willen de injectie stop zetten en deden daartoe al in 2016 een oproep.

Voorzitter Freddy Mensink van Stop Afvalwater Twente: "Geweldig deze eerste grote stap om Noordoost-Twente te verlossen van deze ellende. We rekenen er op dat Minister Blok de strekking van deze motie zo snel mogelijk uitvoert." De stichting wil dat de NAM serieus kijkt naar een andere manier van verwerken van het afvalwater. Daarvoor is een petitie gestart die u hier kunt zien.

Werkzaamheden op de afvalwaterinjectielocatie aan de Tramweg in Rossum (Foto: Freddy Mensink)

"De Tweede Kamer neemt met dit besluit eigenlijk de rol over van het Staatstoezicht op de Mijnen, die naar onze mening had moeten besluiten dat de NAM, hangende alle onderzoeken, de oliewinning en de daarmee gepaard gaande afvalwaterinjecties nog niet opnieuw had mogen opstarten. We zijn heel blij met deze eerste voet tussen de deur. Ook mede door de pressie vanuit de Twentse politiek."

Dagelijks 3 miljoen liter

Sinds 2011 injecteert de Nederlandse Aardolie Maatschappij het afvalwater uit de Drentse oliewinning in oude gasvelden in Noordoost-Twente. Dagelijks gaat er drie miljoen liter vervuild water in een gasveld dat strekt van van Oldenzaal tot Ootmarsum. Sinds 2011 is in totaal 10 miljard liter geïnjecteerd. De NAM heeft een vergunning voor de injectie van totaal 45 miljard liter.