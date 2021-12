Moordverdachte Floris uit Almelo reed urenlang rond met het lijk van zijn vriendin achterin de auto

Het lichaam van Sandra werd gevonden in de bagageruimte van een auto bij het ziekenhuis in Almelo (Foto: News United)

Urenlang reed Floris rond in de auto, met achterin het lijk van zijn Almelose vriendin Sandra. Die had hij eerder die nacht zwaar mishandeld, gewurgd en verstikt bij een ruzie. Radeloos is hij vervolgens naar het ziekenhuis gereden, om daar een zelfmoordpoging te doen.

Het is een afschuwelijk verhaal, dat vandaag is gepresenteerd in de rechtbank Almelo. Daar was de eerste openbare rechtszitting tegen Floris, die er zelf niet bij aanwezig was. Ook zijn advocaat liet de zitting voorbij gaan. Hij heeft de daad bekend.

Gewurgd en verstikt

Het Openbaar Ministerie heeft uit de doeken gedaan hoe Sandra afgelopen september om het leven is gebracht en dat ze Floris van de daad verdenken. "Er is geweld toegepast op het hoofd en hals van het slachtoffer", laat de officier van justitie weten. Die verder vertelt dat Sandra is gewurgd en verstikt.

Floris heeft volgens justitie het lichaam vervolgens ingepakt in een deken en zeil en omwonden met touw. Het levenloze lichaam heeft hij vervolgens in een Kia Picanto gelegd, waarvan de achterbank was neergeklapt. Volgens het rechercheteam met codenaam Jassana heeft Floris urenlang met het lijk rondgereden, alvorens hij naar het ziekenhuis reed. Daar sneed hij zijn polsen door, maar overleefde. Het OM legt hem moord dan wel doodslag ten laste.

Vaccinatieruzie

RTV Oost onthulde eerder al dat de relatie van Sandra en Floris onder hoogspanning stond. Ze hadden vaak ruzie over wel- of niet vaccineren in verband met de corona-pandemie. Sandra was fel anti-vaccinatie, Floris vond dat lastig. Hij wilde graag repeteren en optreden met zijn muziekband, waarvan de andere leden gevaccineerd zijn. Sandra zou het Floris verboden hebben met hen op te trekken.

Ook berichtte deze omroep al dat Sandra er een minnaar op nahield. Daar is in verhoren met Floris over gesproken, zo blijkt uit onderzoeksdossier Jassana waarvan RTV Oost delen heeft kunnen inzien. Of die overspeligheid een extra trigger voor de fatale nacht is geweest, is vooralsnog onduidelijk. Floris heeft laten weten van die fatale nacht slecht flarden te herinneren.

Bovenstaand levensdelict was de eerste in een trieste serie in Almelo. Een paar dagen later werden twee vrouwen omgebracht in het zogenoemde kruisboogdrama. Weer iets later werd een man gedood in het Schelfhorstpark. De verdachte in die zaak staat volgende week voor het eerst in het openbaar voor de rechter.

De zaak tegen Floris wordt in maart voortgezet. Binnenkort wordt zijn psychische gesteldheid onderzocht.