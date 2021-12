Lekker ontspannen de lockdown in met luxe lodge: "Geen omikron in de hottub"

De lockdown biedt zo z'n voordelen. Nu de kinderen eerder vrij zijn, begint de kersttijd op Overijsselse vakantieparken vroeg. Het loopt niet storm, maar de boekingen zijn meer dan normaal in de week voorafgaand aan kerst. "In deze hottub geen last van omikron", roept een ontspannen vakantieganger vanuit zijn warme privé-bad op vakantiepark Mölke in Zuna.

't Mölke heeft normaal gesproken 35 huisjes bezet in de week voor de kerstvakantie. Maar door de 'verlengde vakantie' is het aantal boekingen bijna verdubbeld. Toch kwamen er vanochtend ook wat annuleringen binnen bij de receptie. "Het echte vakantiegevoel is er natuurlijk wel vanaf", zegt directeur Bert van de Maat. "Het zwembad en de binnenspeelgelegenheden zijn dicht, evenals de horeca."

Genieten in lockdown

Maar denken in problemen doet Van de Maat liever niet. "We hebben een soort après-ski-bar buiten staan met hapjes en drankjes. Mensen kunnen daar zelf dingen pakken en betalen via een QR-code. Heel coronaproof." Ook wijst hij op de mooie omgeving. "Het wordt gewoon kerst met wandelen en fietsen, en genieten van het gezin." Hij denkt dat er deze week toch weer meer mensen gaan boeken.

Volgens Van de Maat zijn vooral de luxe lodges populair bij de bezoekers. Bij die huisjes zit een sauna en/of hottub. "Daar kunnen mensen even lekker genieten deze lockdown."

Bijna vol

Ook Landal Twenhaarsveld in Holten zag het aantal boekingen omhoog schieten de afgelopen tijd. "Wij zitten voor deze week al bijna helemaal vol", zegt parkmanager Rutger Cruiming. "Wij zagen dat de vorige lockdown ook al. Kinderen kunnen hier met goed internet eventueel thuisonderwijs volgen en ouders kunnen om dezelfde reden hier ook goed werken", zegt Cruiming.

Op langere kerstvakantie ingespeeld

Directeur Dave Storm van Vakantiepark Slagharen ziet wel wat toename in het websitebezoek maar is in de midweek voor de kerstvakantie gesloten. Geen extra bezoekers daar.

Het nabij gelegen vakantiepark 't Hooge Holt in Gramsbergen speelt wel in op de extra week vakantie. "Wij bieden gasten die bij ons de eerste week van de kerstvakantie geboekt hebben extra dagen vooraf aan tegen een voordelig tarief. Zo kunnen ze de vakantie iets verlengen. En de aanbieding is in trek want tussen de tien en twintig gasten hebben al belangstelling getoond.