Week eerder kerstvakantie? Twee scholen in Ommen blijven juist open

Twee scholen in Ommen blijven volgende week open, ondanks de opdracht van het kabinet om dicht te gaan. Het gaat om Boslust en Johan Seckel, beide scholen voor speciaal basisonderwijs. “Onze inschatting is dat bij sluiting zo’n zestig tot zeventig procent van de leerlingen gebruik zou maken van noodopvang”, legt Boslust-directeur Alex Grolleman uit.

De Boslust en de Johan Seckel zijn scholen in het speciaal onderwijs. Op de scholen zitten leerlingen die moeilijk leren en leerlingen met gedragsproblemen. “Met sluiting zouden we ouders opzadelen met een heel groot probleem. Dit zijn kinderen die continu toezicht nodig hebben”, vertelt Grolleman.

Hoewel Grollemans school volgende week open blijft, worden er wel maatregelen genomen. “We werken met groepen in afgeschermde bubbels. Leerlingen blijven na binnenkomst de hele dag in hun klas. Ze hebben les in hun klas, ze houden pauze in hun klas.”

'We hebben tot op heden geen besmettingen onder de leerlingen'

Tot op heden lijkt deze manier van werken zijn vruchten af te werpen. “We hebben tot op heden geen besmettingen onder de leerlingen. Zodra die er wel zijn, sturen we een klas naar huis.”

Toch was de boodschap van het kabinet afgelopen dinsdag duidelijk: ook basisscholen in het speciaal onderwijs moeten dicht vanaf volgende week. Grolleman zegt dat dat niet zo zwart-wit is, als tijdens de persconferentie werd verkondigd. “In de leidraad staat dat het een advies is. Maar als wij hier noodopvang gaan organiseren, schatten we in dat er zo’n zestig tot zeventig procent van de leerlingen gebruik van zou maken.”

Thuisonderwijs lukt vaak niet

Het kabinet vraagt scholen om noodopvang te regelen voor kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met een cruciaal beroep. “We hebben hier een aantal leerlingen van wie de ouders een cruciaal beroep hebben. En bovendien: het grootste deel van onze leerlingen valt onder de noemer ‘kwetsbare kinderen’,” zegt Grolleman.

Ook zou online les voor de meeste van de leerlingen op de school geen optie zijn: “Dat lukt meestal niet door prikkels thuis en de aandacht die onze leerlingen nodig hebben. Als het dagritme anders wordt, wordt het voor onze leerlingen lastig om de dag door te komen.”

'Vorm van bestuurlijk onvermogen'

Voor het besluit van het kabinet om scholen een week voor de kerstvakantie te sluiten, heeft de Boslust-directeur weinig lovende woorden over. “Ik heb het al een vorm van bestuurlijk onvermogen genoemd. Om op dinsdagavond te vertellen dat scholen dit vanaf woensdag moeten gaan regelen.”

Overigens is het niet de eerste keer dat de Boslust en de Johan Seckel open blijven tijdens een opgelegde sluiting. Ook tijdens de vorige sluiting bleven deze twee Ommer scholen open.