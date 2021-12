Ibrahim is gevlucht uit Syrië en krijgt nu van Keolis de kans om als buschauffeur aan de slag te gaan

Zes kersverse buschauffeurs met een bijzonder verhaal gaan de Overijsselse wegen op. Een van deze nieuwe chauffeurs is de 31-jarige Ibrahim Arab. In 2015 vluchtte hij uit Syrië vanwege de oorlog, tegenwoordig woont hij in Hardenberg. Onlangs tekenden zes statushouders van Keolis hun vaste contract bij busmaatschappij Keolis

Arab was muzikant in Syrie, maar door de oorlog vluchtte hij in 2015 naar Nederland. Volgens de chauffeur zijn er overeenkomsten tussen muziek maken en een bus rijden: ''Als muzikant help je ook mensen. Ik word blij van dit werk, net als ik blij wordt van muziek maken.''

Ik geloof dat God mij een nieuwe vader heeft gegeven. Ibrahim Arab over zijn buddy

Hoewel de fonkelnieuwe chauffeur afgelopen zomer een krabbel zette onder zijn contact, laat hij zijn muziekinstrumenten niet onberoerd. Voor zijn hobby is hij nog regelmatig in zijn thuisstudiootje te vinden.

Vaderfiguur

De statushouders kregen een speciale opleiding bij Keolis en een buddy. Een collega-buschauffeur die getraind is om met de nieuwe collega’s samen te werken en hen te begeleiden. Arab ziet zijn buddy Henk als een vaderfiguur: ''Hij is een voorbeeld voor me. Hij zei tegen me dat ik dit kan.''

Henk Tiemessen had niet verwacht dat zijn band met Arab zo hecht en persoonlijk zou worden ''Zijn drive is voor mij een gigantische plus geweest om keihard door te gaan en te zorgen dat hij buschauffeur wordt.'' Ook in privésfeer zien de twee mannen elkaar regelmatig: ''Ik ben zo blij met hem, hij nam echt de tijd voor me. Ik ben mijn echte vader kwijt. Ik geloof dat God mij een nieuwe vader heeft gegeven'', zegt Arab.

Zijn drive is voor mij een gigantische plus geweest om keihard door te gaan. Buddy Henk

Nederlandse taal

Het was eigenlijk de bedoeling dat de nieuwe chauffeurs eind vorig jaar al zouden beginnen, door corona konden de examens moeilijk doorgaan. Tijdens het leertraject van ongeveer een half jaar kregen de deelnemers een uitkering. Nu ze een vaste baan hebben, wordt deze uitkering stopgezet. Voor Keolis was dit het eerste leerwerkproject met statushouders. Tijdens de opleiding werd er veel aandacht geschonken aan de Nederlandse taal, zo ondersteunde een taalcoach alle deelnemers.