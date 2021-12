Besmettingen op scholen nog altijd hoog: "Eerder vakantie maakt een verschil"

De telefoon staat regelmatig roodgloeiend bij het scholenteam van de GGD Twente. Hier ondersteunen ze scholen die vragen hebben over een coronabesmetting. "Deze week was het nog niet rustiger. Maandag tikten we wel de honderd telefoontjes aan", vertelt Laura Raspe, medewerker van het scholenteam. "We zien nu wel dat het wat rustiger wordt, maar echt rustig is het nog niet op dit moment."

Want wat te doen als meerdere leerlingen, of zelfs een halve klas, corona blijkt te hebben? "Als er drie of meer besmettingen zijn binnen één groep, dan gaan we kijken of er transmissie is. Dus of de leerlingen elkaar besmetten. Als dat zo is, dan geven we de leerlingen in quarantaineadvies", zegt Raspe, waarmee ze doelt op het verplicht thuisblijven.

De scholenteams van de GGD Twente (Foto: RTV Oost)

Clusters in het onderwijs

Coronabesmettingen komen nog veelvuldig voor op de scholen. "Het virus circuleert met name enorm onder kinderen", zegt Samantha Dinsbach, directeur van de GGD Twente. "Met name kinderen tussen de 10 en 19 jaar hebben we veel besmettingen gezien de afgelopen weken, al neemt het aantal clusters in het onderwijs wel af."

De kerstvakantie voor de bassischolen is met een week vervroegd. Volgens de directeur van de GGD is dat een verstandige keuze. "Hoewel het natuurlijk ongelooflijk lastig is voor ouders om daarmee geconfronteerd te worden. Maakt het wel dat we een week lang wat rust kunnen creëren en dat maakt voor de kerstperiode echt een verschil uit", aldus Dinsbach.

GGD blijft bereikbaar

Ondertussen blijft de telefoon bij het scholenteam van de GGD overgaan. Hier hebben ze geen herfstvakantie. "Wij staan de komende weken nog klaar voor de scholen en de kinderopvang. We zijn dus gewoon voor ze bereikbaar, ook met de kerstdagen en oud en nieuw."