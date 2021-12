Nederlanders de grens over voor boosterprik in Ahaus: "Zodat ik op wintersport kan"

Nederlanders de grens over voor boosterprik in Ahaus

Een rij van tientallen meters lang voor het halen van een boostervaccinatie. Niet in Overijssel, maar over de grens in Ahaus. Tientallen Nederlanders haalden hier vandaag hun boosterprik. De een vanwege medische redenen, de ander om straks op wintersport te kunnen.

Het is een af en aanrijden van Nederlandse kentekens bij de 'Impfmobil' in Ahaus, een mobiele vaccinatielocatie op een half uur rijden van Enschede. Duitsers, maar ook Nederlanders, kunnen hier op de bonnefooi hun boostervaccinatie halen. Anders dan in ons eigen land kunnen bij onze oosterburen ook mensen die nog geen zestig jaar zijn een boosterprik krijgen.

Skiën in Oostenrijk

"Wij gaan in januari skiën, maar we hadden in Nederland het Janssen-vaccin gehaald. En dat vaccin is niet geldig in Oostenrijk", zegt een jongeman die net zijn 'booster' heeft gehad. Via-via werd hij gewezen op de mobiele vaccinatielocatie in Ahaus. "Af en toe begreep ik even niet wat ze zeiden in het Duits, maar ze helpen je hartstikke goed."

Ook een Utrechtse studente heeft net een boosterprik in haar arm laten zetten. "We kwamen hier vanochtend om tien uur aan. Er stond best wel een lange rij, maar dat liep heel snel weg. Ze ontvangen ons in de rij met open armen", vertelt ze. "Je moet wel zeker weten dat je alles in het Duits goed begrijpt, want je hebt ook een heel gesprek met de arts. Maar het ging vlekkeloos. In Utrecht ben ik nog niet aan de beurt voor een boostervaccinatie, want in ons land zijn de leeftijden om een booster te halen nog rond de zestig."

Booster voor vakantie

Woordvoerder Elisabeth Schwenzow bevestigt dat er veel Nederlanders een boostervaccinatie komen halen in Duitsland. "We zijn ook verplicht om Nederlanders te vaccineren die in Duitsland wonen of werken, een Duitse zorgverzekering hebben, of Nederlanders die hier hun Aufenthaltsort hebben. Dat zijn mensen die veel in Duitsland verblijven en daarom hier moeten worden gevaccineerd."

Toch zijn er ook mensen die een booster om een minder geldige redenen halen, bijvoorbeeld om op vakantie te kunnen. "Wij hebben heel veel vaccin en capaciteit op dit moment. Wij zijn de EUREGIO, het samenwerkingsverband van gemeenten in de grensstreek. Dus wij zijn ook blijer als er een bescherming van de mensen aan de andere kant van de grens is", zegt Schwenzow. "Het hoort bij het zijn van een goede buur."

Ze benadrukt wel dat er geen massaal 'vaccinatietoerisme' moet ontstaan. "Wij hebben ook geen kritiek op het Nederlandse systeem. Wat ik heb begrepen, is dat in januari in Nederland bijna alle mensen die dat willen geboosterd zijn."