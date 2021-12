Directeur ziekenhuis MST wil aparte covidkliniek: "Druk op ziekenhuizen niet langer aanvaardbaar"

Den Boon plaatste deze week een uitgebreid betoog op zijn LinkedIn-pagina, waarin hij pleit voor een speciale 'Covid Focuskliniek'. "Het idee komt voort uit de eigen observatie uit het ziekenhuis: we moeten veel operaties afzeggen in de geplande en urgente zorg", vertelt de ziekenhuisdirecteur op Radio Oost. "Maar als we het proces anders inrichten, dan kunnen we personeel vrijspelen om ook de urgente zorg te blijven doen."

Één specifieke taak

De ziekenhuisdirecteur pleit voor één kliniek per ziekenhuisregio. Voor Overijssel zou het dan gaan om twee klinieken.

In zo'n covidkliniek heeft zorgpersoneel één specifieke taak. "Iedereen voert zijn of haar taak uit waar 'ie voor opgeleid is. Mensen die nu langs de zijlijn staan, zoals coassistenten, maar ook mensen buiten de zorg, kunnen we inzetten. Denk ook aan mensen met verlopen diploma's of gepensioneerden met een verlopen accreditatie. Dat zijn allemaal mensen met een medisch-verpleegkundige achtergrond. Met zo'n opzet kun je van veel meer mensen gebruikmaken dan alleen de schaarse verpleegkundigen die we nu hebben."

Wij hebben ook de verplichting om hart- en kankerpatiënten te behandelen Jan den Boon, bestuursvoorzitter MST

Reservecapaciteit

Maar wat als het aantal corona-opnames weer daalt? "Je zou een reservecapaciteit beschikbaar moeten hebben voor de rustigere tijden", zegt Den Boon. "Als we de volgende winter weer zo'n piek krijgen, dan zou het goed zijn om dat reservepersoneel toch enigszins oproepbaar te houden. In de tussentijd kunnen we ze trainen om op de volgende winter voorbereid te zijn."

Zorgpersoneel tijdens de coronacrisis (Foto: ANP)

Niet langer aanvaardbaar

De bestuursvoorzitter van het Enschedese ziekenhuis wijst erop dat corona nu al bijna twee jaar lang de zorg ontregelt. "De situatie waarin we nu zitten, met zoveel zoveel mensen die op een ingreep wachten, is denk ik medisch, maar ook maatschappelijk uiteindelijk niet meer aanvaardbaar."

Hij vervolgt: "Wij hebben ook de verplichting om hart- en kankerpatiënten te behandelen. Daarin wil ik geen onderscheid maken. Het kan niet zo zijn dat door de enorme toestroom van acute zorg we de andere zorg moeten laten liggen. Daar is dit een oplossing voor."

Den Boon verwacht dat zijn plan ook op steun kan rekenen van het nieuwe kabinet. "Bij het ministerie van Volksgezondheid wordt er al over diverse modellen nagedacht. Nog langer patiënten in de wacht laten staan voor een behandeling, dat kunnen we niet langer maken."