Pluimveesector verrast door besmetting in Den Ham: "Een voorbeeldbedrijf en tóch komt het binnen"

Hoe kon het gebeuren? Het antwoord op die vraag is net zo simpel als moeilijk te geven. "Het hoeft maar een veertje te zijn dat door een ventilatieopening naar binnenkomt", stelt Oplaat. Een ongeluk zit dus in een klein hoekje, maar toch overheerst verbazing. "Het was behoorlijk rustig", zegt Oplaat. "Dit bedrijf had de security prima op orde. De vraag is dan: hoe is het virus binnengekomen? "

Dit kwam als een verrassing Bart-Jan Oplaat, Nederlandse Vakbond Pluimveehouders

Natuurlijk weet Oplaat ook dat er nog veel 'infectiedruk' is: er komen nog steeds veel besmette wilde vogels naar Nederland. "Maar alle kippen zijn opgehokt. Dit kwam als een verrassing."

Niet in Nederland

Volgens Oplaat wil deze besmetting niet zeggen dat de ophokplicht die in heel Nederland geldt, niet werkt. Integendeel: "Kijk naar Engeland. Daar zijn veel verslepingen van bedrijf naar bedrijf en dus veel besmettingen. Dat hebben we in Nederland niet. Ook dit is weer een individueel geval. Het is te hopen dat het daar bij blijft. Ook bij andere uitbraken dit jaar ging het telkens om één enkel bedrijf."

Bij de pluimveehouderij in Den Ham worden voorbereidingen getroffen voor ruiming (Foto: NewsUnited)

Voor de pluimveehouder in Den Ham die getroffen is, maakt het uiteindelijk allemaal niet zo veel uit. Al zijn 80.000 kippen worden geruimd om verspreiding te voorkomen. Voor 29 pluimveebedrijven in de omgeving geldt per direct een vervoersverbod. "Dat is vreselijk voor die mensen. Je doet er alles aan om de kippen gezond te houden en dan gebeurt zoiets en je kunt er niet de vinger opleggen hoe zoiets komt. Het is een voorbeeldbedrijf en toch komt het binnen. Dat is bijzonder."

Die onzekerheid vreet, je mag niks Bart-Jan Oplaat, Nederlandse Vakbond Pluimveehouders

De NVWA is nu bezig met een screening binnen drie kilometer van het getroffen bedrijf. "Kijken of het niet ook ergens anders zit. Die onzekerheid vreet, je mag niks."

Duitsland

De landelijke ophokplicht die nu geldt zal nog wel een tijdje van kracht blijven, verwacht Oplaat. "Nog niet alle watervogels uit Siberië zijn hier." Oplaat zou het liefst zien dat er een regionale afschaling komt. "Het ministerie vindt Nederland daarvoor te klein maar in Duitsland wordt er ook per Kreis gekeken", legt Oplaat uit.

Hij vindt het daarnaast logisch dat er in gebieden met veel water, zoals Zeeland, andere regels gelden voor de ophokplicht dan in bijvoorbeeld Twente, waar vooral hoge zandgronden te vinden zijn. "Maar daar wil het ministerie nog niks van weten."

Ruiming

Voor überhaupt kan worden nagedacht over afschaling moet vandaag en eventueel de komende dagen blijken of en hoever de vogelgriep die in Den Ham is aangetroffen zich heeft verspreid.

Bij het bedrijf in Den Ham worden intussen voorbereidingen getroffen om de 80.000 kippen te ruimen.