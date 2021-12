NAM: stoppen met olieproductie heeft forse gevolgen voor werkgelegenheid

'Wanneer het besluit wordt genomen om de olieproductie in te sluiten, zal dat voor zowel de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) als de regio forse gevolgen hebben', vreest de NAM. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de injectie van afvalwater in Twente per direct stopt, in ieder geval totdat duidelijk is of zuiveren van het water een beter alternatief is.

'Uiteraard herkent NAM de zorgen die de bewoners en daarmee ook de Kamerleden hebben en het verzoek de waterinjectie te stoppen', laat de NAM weten in een schriftelijke reactie.

'Echter, in de herevaluatie die uitgevoerd is in 2016 is andermaal door onafhankelijke experts vastgesteld waaronder de Commissie MER dat de huidige methodiek de meest milieuvriendelijke optie is. Daarnaast is ook door de toezichthouder SodM opgemerkt dat waterinjectie een veilige en verantwoorde methode is. In 2016 is ook een onafhankelijke studie van TNO uitgevoerd in opdracht van EZK. Hierin worden vele van de doemscenario’s die in de media de ronde doen weerlegd. Onafhankelijke instanties en onze toezichthouder SodM zien dus geen reden om deze activiteit te stoppen.'

Geen rechtsgrond sluiting

De NAM vreest dat er naast grote financiële schade, ook honderden arbeidsplaatsen in Drenthe en Overijssel verloren zullen gaan.

'De NAM wacht daarom de reactie van de minister van EZK op de aangenomen motie eerst af. Wij herkennen ons ook in zijn eerste reactie in de Tweede Kamer dat er voor de sluiting momenteel geen enkele rechtsgrond bestaat.'

Oliewinning en afvalwaterinjectie

In het Drentse Schoonbeek wordt sinds 2011, nadat het veld in de begin jaren negentig was ingesloten en volledig was opgeruimd, weer olie geproduceerd. De gemiddelde productie is ongeveer 7500 vaten per dag.

'Om de olie te winnen, wordt stoom geïnjecteerd', schrijft de NAM. 'Deze stoom wordt gecondenseerd teruggewonnen met de productie van olie en samen met het water wat in het oliereservoir van nature aanwezig is, via een pijpleiding getransporteerd naar Twente waar het in lege gasvelden veilig wordt geïnjecteerd.'

Vermoedelijk verschijnt volgende maand een rapportage over mogelijke alternatieven voor waterinjectie in Twente.