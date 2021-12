Herman Finkers steekt 'loftrompet' over Tweede Kamer na besluit over afvalwaterinjectie

"Bloas ze van de oale groond", moedigde een aantal leden van de stichting de cabaretier aan nadat Finkers had laten horen dat hij aardig wat geluid uit de midwinterhoorn kan krijgen.

Met een forse meerderheid liet de Tweede Kamer gisteravond laat weten hoe ze denkt over de injectie van afvalwater. De minister moet de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) vragen om te stoppen met injecteren, in ieder geval totdat duidelijk is of zuiveren van het water een beter alternatief is. Het afvalwater is een restproduct van de oliewinning in Schoonebeek en wordt rechtstreeks in de Twentse bodem gepompt.

Van Oldenzaal tot Ootmarsum

Al jarenlang strijdt de stichting Stop Afvalwater Twente. Petities organiseren, raadplegen van experts, brieven naar de minister, de stichting deed er alles aan. Dagelijks gaat drie miljoen liter vervuild afvalwater de bodem in, inmiddels zit er 10 miljard liter in het oude gasveld dat loopt van Oldenzaal tot Ootmarsum.

De stichting wil dat de NAM stopt met injecteren en dat het water wordt gezuiverd. Sinds gisteravond heeft de voorzitter de Tweede Kamer aan zijn zijde. "We zijn allemaal op hetzelfde doel gericht. Vot met den pröttel, dat riepen we heel vaak en uiteindelijk lijkt het erop dat we nu een voet tussen de deur hebben gekregen."

Scheur niet verklaard

"Ik mag geen lege batterijen in het bos gooien, waarom mag je dan wel allemaal chemisch afval hier onder de grond stoppen want dat is nog veel gevaarlijker." Cabaretier Herman Finkers maakt zich al jaren druk om wat de NAM uitvoert onder zijn geboortegrond.

Een boortoren van de NAM aan het werk bij een gescheurde injectieput in Rossum (Foto: RTV Oost)

In het afgelopen jaar lag de afvalwaterinjectie stil vanwege onderhoud en vanwege problemen met de leidingen. De NAM ontdekte een scheur in één van de injectieputten en moest toegeven dat het bedrijf daarna nog drie jaar is doorgegaan met injecteren. De injectie van afvalwater kwam onder verscherpt toezicht maar onlangs is de oliewinning in Schoonebeek, en daarmee ook de injectie van afvalwater in Twente, opnieuw opgestart.

'Ronduit vernederend'

"Dat ze opnieuw begonnen met injecteren terwijl we nog niet weten wat de oorzaak is van die gescheurde buis in de grond, dat is veelzeggend."

Voor Herman Finkers was dit het moment in actie te komen: "Dat de gezondheid en veiligheid van tienduizenden inwoners en misschien wel het kwetsbaarste landschap van Nederland wordt ‘afgewogen’ tegen louter geldelijk gewin voor de NAM en de staatskas, en dat wij daarin te licht worden bevonden, voelt eigenlijk wel ronduit vernederend."

De heren proosten op het nieuws maar realiseren zich ook dat de strijd nu pas begint. "Ik ben blij dat het zo gelopen is maar we zijn er nog niet. De NAM zal not amused zijn", zo vermoedt Herman Finkers.