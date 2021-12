Go Ahead-aanvoerder Kuipers groeit weer naar honderd procent: "Ik voel me fit"

Bas Kuipers is op de weg terug. De linksback van Go Ahead Eagles was enkele weken uit de roulatie met een scheurtje in zijn meniscus en moest een operatie ondergaan. Na een korte invalbeurt in Utrecht en een helft in de beker tegen Roda JC lijkt de aanvoerder klaar voor zijn basisrentree in de Eredivisie.

"Ik voel me goed en ben blij dat ik weer een halve wedstrijd heb gespeeld. In principe gaat het conditioneel goed en met de knie ook. Dus ik voel me wel fit eigenlijk", legt hij uit.

Opbouw

De verdediger ligt naar eigen zeggen op schema. "Mijn stip aan de horizon was de wedstrijd bij Utrecht dus dat is gelukt met tien minuten speeltijd. Nu kunnen we het verder opbouwen", vervolgt hij. "Je moet wel kijken hoe je lichaam herstelt en hopen dat het goed blijft gaan, maar in principe voel ik me goed."

Negentig minuten?

Of Kuipers ook al een volledige wedstrijd kan spelen, is nog ongewis. "Dat weet ik niet. Dat moet ik nog overleggen met de mensen die erover gaan. Conditioneel gaat het goed alleen we moeten wel kijken welke reactie mijn spieren gaan krijgen. Je wilt niet in de blessuregevoeligheid gaan zitten. Dus we moeten nog overleggen of negentig minuten haalbaar is."

Radio Oost

Met een nagenoeg fitte selectie treedt Go Ahead Eagles zondag in de eigen Adelaarshorst aan tegen NEC. De wedstrijd begint om 14.30 uur en is live te volgen op Radio Oost en via onze online kanalen.