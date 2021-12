Gemeente Almelo wil flinke lap grond kopen bij Businesspark XL 2

De koop is nog niet rond, maar de gemeente heeft de grond gereserveerd voor de wet Voorkeursrecht Gemeenten (Wvg) toe te passen. Deze stap is volgens de gemeente een logische, omdat het prijsopdrijvingen tegengaat.

"Wat je vaak ziet in dit soort gevallen is dat een projectonwikkelaar of gemeente plannen bekend maakt en dat de grond dan door derden wordt opgekocht, om vervolgens duur te verkopen”, zegt wethouder Alex Langius. "Dat zijn we nu voor.”

De gemeenteraad kan dit nog terugdraaien, al is dat volgens de wethouder niet handig. “Zo voorkom je op een later moment in het proces diep in de buidel te moeten tasten om de grond te kopen." Met grondeigenaren in het zoekgebied volgt volgende week een gesprek.

Kanaalstap

Het zoekgebied bestrijkt een oppervlakte van ruim 150 hectare is aan de andere kant van het Twentekanaal, tegenover het huidige XL Businesspark en strekt tot de Doorbraak en de gemeentegrens met Wierden. “Het is een groot zoekgebied, maar dat betekent niet dat we alle grond willen gaan gebruiken”, zegt Langius. "We willen bijvoorbeeld uit de buurt van de Doorbraak blijven."

Tekort aan kavels

De gemeente heeft al eerder aangegeven graag uit te breiden. "De kavels in Almelo zijn op en het animo van bedrijven om hier te vestigen is hoog", aldus wethouder van economische zaken Arjen Maathuis. Op het huidige businesspark lijkt nog plek te zijn, maar ook voor de nu nog lege kavels zijn bedrijven gevonden.

"Het is een toplocatie, zo dicht langs de snelweg en langs het water", zegt Maathuis. "Het is een plek waar bedrijven kunnen groeien en met een tweede businesspark bieden we bedrijven in de omgeving die in de toekomst willen uitbreiden perspectief."

Lange weg

Het duurt nog even voor het Businesspark klaar is. "Dit is om de koop veilig te stellen", aldus Langius. "Daarna volgt een traject van plannen maken en uitwerken. Dat kan nog twee jaar duren. En dan ligt de eerste steen nog niet."