PEC Zwolle put vertrouwen uit bekerzege én Max Verstappen: "Dat leek ook kansloos"

Die kelderkraker werd met 1-0 verloren, maar dinsdag kreeg het Zwolse zelfvertrouwen weer een kleine boost door de 4-0 bekerzege op MVV. In de eredivisie lukt het PEC maar mondjesmaat om het net te vinden, maar in het bekertoernooi wordt er lustig op los gescoord.

Niveauverschil

"Met alle respect, maar dat waren tegenstanders uit de Keuken Kampioen Divisie", blijft Bram van Polen nuchter. De aanvoerder, die dinsdag zijn rentree maakte, hecht niet al te veel waarde aan de zege op MVV. "Het klinkt misschien raar als je nummer laatst in de Eredivisie bent, maar ik vond het niveauverschil met de nummer twaalf van de eerste divisie wel groot. En met name op tactisch gebied."

In de Eredivisie is er wat meer weerstand. Na zaterdag heeft PEC Zwolle alle tegenstanders een keer gehad en alleen van Heracles werd - met het nodige fortuin - gewonnen. Verder werd er nog drie keer een puntje gesprokkeld.

Kansloos

Ondanks de zeer povere tussenbalans gelooft Van Polen nog dat PEC zich kan handhaven: "Het systeem dat de trainer probeert te spelen, krijgen we steeds beter onder de knie. Sommige jongens komen beter in hun ritme en in hun spel. Sommige jongens hebben hun eerste goal gemaakt. Dat moet houvast geven. En ik hou me ook wel een beetje vast aan Max Verstappen. Dat leek ook kansloos tot de laatste ronde, maar uiteindelijk werd hij toch nog wereldkampioen."

FC Twente moet zaterdag de 'safety car' worden die PEC Zwolle weer perspectief gaat bieden. De Tukkers stuntten woensdag nog in bekertoernooi door titelkandidaat Feyenoord uit te schakelen. "Ik hoop dat het doorwerkt in hun beentjes", aldus Van Polen. "Maar ik denk dat ze wel genoeg tijd hebben om te herstellen."

Legendarisch

De wedstrijd tegen Twente wordt voor Van Polen ook een weerzien met trainer Ron Jans. Samen hebben ze bij PEC de beker en de Johan Cruijff Schaal gewonnen. "We hebben dingen meegemaakt die hier legendarisch zijn, waarmee we geschiedenis hebben geschreven. Daar heb je een band mee opgebouwd en blijft leuk om tegen hem te spelen", stelt Van Polen. "Ik hoop wel dat het ook na afloop nog leuk is en dat wij dan de drie punten hebben."

Of dat gaat lukken is morgenavond vanaf 21.00 uur live te volgen via De Oosttribune op Radio Oost.