Eigenaar van schuur met drugslab in Den Ham: "Ik voel me belazerd"

Inmiddels zijn de ouders weer vrij en is het gezin herenigd. De schrik zit er nog wel behoorlijk in, is te merken als de vader de schuur bij het huis inloopt. "Het voelt helemaal niet meer van mezelf", zegt hij.

Troep

Op de vloer van de schuur, die is opgetrokken uit damwandplaten, ligt een boel troep: handschoenen, lege frisdrankblikjes, doosjes voor kookplaten, koolstoffilters en slangen. Het zijn overblijfselen van het drugslab dat in de schuur gebouwd was.

De ouders ontkennen enige betrokkenheid. "We hadden de schuur verhuurd." En dat klopt, er is netjes een ondertekend huurcontract en de huur werd via de bank voldaan. De huurder is een bekende van de familie, "Een oude kameraad van onze zoon. We hadden geen reden om te twijfelen. Ik voel me wel belazerd ja."

Knettergek

Onraad roken ze letterlijk niet. "We hebben niets geks geroken. En het was ook niet vreemd dat die jongen geregeld in de schuur kwam, hij was tenslotte de huurder." Volgens de bewoners zou de huurder, een 21-jarige man uit Vroomshoop, er spullen opslaan om stallen mee te reinigen. "Naar binnen kijken konden we niet, want er zat geen raam in." De enige sleutel was vergeven aan de huurder.

De ouders werden deze week aangehouden voor een drugslab in hun schuur, inmiddels zijn ze weer vrij (Foto: News United)

Toch werden de ouders dinsdag meegenomen naar het arrestantencentrum in Borne en ondervraagd. "We moesten vooral wachten tot het DNA-onderzoek was afgerond", zegt de vader des huizes. "Er lagen zoveel blikjes waarvan materiaal vergeleken moest worden." In de tussentijd zat er niets anders op dan dagenlang wachten. "Om knettergek van te worden."

Verdachten

Inmiddels zijn de ouders weer thuis, maar gelden officieel nog wel als verdachten. "Dat zal ook nog wel even duren, voordat we dat stempel kwijt zijn. Ik verwacht dat niet voor het einde van het onderzoek." Wel zitten ze vol vragen. "Wie ruimt die troep nu eigenlijk op?"

De politie laat weten dat ook de huurder van de schuur inmiddels op vrije voeten is. Het onderzoek gaat verder. Zo moet nog onderzocht worden welke drugs er gemaakt ging worden in het lab.