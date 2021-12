Fadiga en Rente twijfelgevallen bij Heracles voor duel met Groningen

Het is nog niet zeker of Noah Fadiga en Marco Rente morgen mee kunnen doen als Heracles Almelo het in eigen huis opneemt tegen FC Groningen.

Fadiga was ziek, maar de kans dat hij mee kan doen is groter dan die bij Rente, die nog niet helemaal fit is. Trainer Frank Wormuth kan sowieso geen beroep doen op Rai Vloet, Delano Burgzorg, Ismail Azzaoui en Navajo Bakboord.

Finale

Trainer Frank Wormuth staat met zijn ploeg maar net boven de streep in de stand van de Eredivisie. "Ik heb een paar weken geleden al tegen de ploeg gezegd dat als je op plek 15 staat met 14 punten, dan is elke wedstrijd thuis een finale. We moeten heel snel wennen aan deze druk. Want als we hier blijven staan, krijgen we nog grotere finales. En dan is het goed om aan deze situatie te wennen. We hebben dit seizoen nog geen uitzege gehad, dus we moeten thuis winnen. We hebben tegen Heerenveen gezien dat elke wedstrijd moeilijk is, ook thuis. Als we de doelpunten niet maken, dan komt er een nipte uitslag."

De wedstrijd tussen Heracles Almelo en FC Groningen begint morgen om 20.00 uur en is te volgen via Radio Oost en onze online-kanalen.