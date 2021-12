Gerard Nijkamp nieuwe technische directeur Sparta Rotterdam

Gerard Nijkamp (51) uit Slagharen gaat weer aan de slag als technisch directeur in de eredivisie. De voormalig directeur van onder meer PEC Zwolle is bij Sparta Rotterdam de opvolger van Henk van Stee.

Naast PEC Zwolle was Nijkamp ook werkzaam voor de KNVB en FIFA. De afgelopen 2,5 jaar was hij in dienst als general manager voor FC Cincinnati in de Verenigde Staten. Nijkamp heeft bij Sparta voor 2,5 jaar getekend.

Uitdaging

Nijkamp is in zijn nopjes met zijn nieuwe functie: "Na mijn vertrek uit Amerika heb ik bewust de tijd genomen om mijzelf te oriënteren op mijn volgende stap die ik wilde maken”, aldus de nieuwe td van Sparta. "In de afgelopen dagen is het contact met Sparta intensief geweest en werd voor mij de uitdaging, om onderdeel uit te gaan maken van deze mooie club, zeer interessant."