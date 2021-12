Kijk nu | Onverwerkt Verleden: de Boerenopstand in Tubbergen

Vandaag vijftig jaar geleden liep de stemming rond de ruilverkaveling in Tubbergen volledig uit de hand. Boeren blokkeerden massaal de wegen, het huis van de burgemeester werd in brand gestoken en ineens was Tubbergen het middelpunt van Nederland.

De ruilverkaveling was een manier om boeren van land te laten ruilen zodat vee dichter bij de eigen boerderij gehouden konden worden en de overheid gemakkelijker rechte wegen of spoorlijnen kon aanleggen. Maar een deel van de boeren was tegen en trok ten strijde met mestwagens, brandbommen en hooivorken. De politie beantwoordde het protest met gummiknuppels.

Zwijgen

Nog steeds praten de inwoners van Tubbergen er niet graag over en is de gemeente verdeeld in twee kampen: voor- en de tegenstanders. Toch zijn er een paar mensen die willen praten en nog één keer hun verhaal willen doen.

In de documentaire 'Onverwerkt Verleden' vertellen de dochters van toenmalig burgemeester Schepers dat hun vader de Boerenopstand nooit helemaal verwerkt heeft en hem mogelijk tot zelfmoord heeft aangezet. Ambtenaar van de provincie Herman Hansen is al vijftig jaar niet meer terug geweest in Tubbergen en zeggen de tegenstanders van de ruilverkaveling geen spijt te hebben van de onlusten.

'Onverwerkt Verleden' over de Boerenopstand in Tubbergen: