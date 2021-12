Officier van justitie wil Almelose overvaller in tbs-kliniek hebben

Tegen een 23-jarige verdachte van meerdere gewapende overvallen in Almelo is voor de rechtbank tbs met dwangverpleging geëist door de officier van justitie. Volgens het OM is er grote kan dat de man opnieuw zal toeslaan als hij geen langdurige behandeling ondergaat.

De 23-jarige man liep afgelopen april kort na elkaar drie winkels in het centrum van Almelo binnen met een groot slagersmes in zijn hand terwijl hij schreeuwde “geld, geld, kassa, kassa!” In een van de winkels schrok een jonge medewerker zo van de man met het mes, dat die over de toonbank sprong en hard wegrende.

Het lukte de verdachte uiteindelijk om in een andere winkel wèl geld te krijgen, maar lang daar had hij niet lang plezier van. Een getuige wees de politie naar de plek waarheen hij was vertrokken en hij werd opgepakt.

Bekende van de politie

De 23-jarige bleek een bekende van de politie en justitie. Hij kreeg al eerder celstraffen voor overvallen. Na zijn aanhouding werd al snel duidelijk dat de man psychisch in de war is. Hij dacht dat iemand hem in de gevangenis wilde vergiftigen en dronk grote hoeveelheden water om niet dood te gaan.

Gedragsdeskundigen hebben geconcludeerd dat de 23-jarige man een schizofrene stoornis heeft. En dat heeft hij zelf niet in de gaten, dat werd vandaag op de zitting ook wel duidelijk. "Ik snap niet hoe ze bij die conclusie komen" zei de man. De rechtbank doet op 29 december uitspraak