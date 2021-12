Lichtpuntjes van Overijssel: ouderen in coronatijd maken kerstkaarten voor elkaar

Het is vrijdagmiddag en een paar inwoners van Zonnekamp, een gecombineerd verpleeghuis voor revalidatiezorg en somatische verpleeghuiszorg in Steenwijk, hebben zich verzameld aan de grote tafels van het activiteitenzaaltje. Op de tafels staan potten met lijm, scharen en glitters. Alles wat je nodig hebt om een kerstkaart mee te versieren.

Het verpleeghuis is de laatste stop van de Wintertour, een project dat is opgezet door stichting Schrijf je Blij. Tijdens de tour werden verschillende locaties voor ouderen in Zwolle, Dalfsen en Ommen bezocht. De ouderen krijgen een rode kerstsok met daarin een kerstkaart van een andere Overijsselse oudere. Op deze manier leggen de deelnemers contact met andere - voor hen vreemde - generatiegenoten uit de provincie.

Schrijf je Blij

Renée Nieuwenstein, coördinator en initiator van de stichting, is er ook bij in Zonnekamp. Ze helpt zo af en toe een inwoner met het plakken van gouden stickers of het schrijven van een tekst. Ze fungeert ook als postbode en brengt de versierde kerstkaartjes van plek naar plek.

Met haar stichting probeert ze niet alleen het schrijven van kaarten in leven te houden, maar probeert ze ook iets te doen tegen de eenzaamheid onder ouderen. "Ik ben met de stichting begonnen, naar aanleiding van mijn vrijwilligerswerk bij de Luisterlijn. Hier hoorde ik allerlei schrijnende verhalen van ouderen en toen dacht ik: daar wil ik iets mee gaan doen", vertelt ze.

Buurthulpverleners helpen ook meet met kerstkaarten maken in Steenwijk (Foto: Reneé Nieuwenstein)

Eén van de inwoners van Zonnekamp is blij met de actie. Ze vindt het leuk dat ze voor een vreemde een kerstkaart mag maken. "Maar ik maak er ook twee voor mijn kinderen, die krijgen ze als ze weer langskomen", zegt de inwoner lachend.

Levensverhaal

Door de tour spreekt Nieuwenstein veel ouderen. "Mensen vertellen je vaak ook een deel van hun levensverhaal en dat vind ik heel bijzonder. Als je ze zo ziet zitten, dan weet je niet wat er voor verhaal achter zit. Er zijn mensen die de wereld over hebben gereisd, die bijzondere beroepen hebben gehad."

Ook waren de mensen die ze sprak zeer blij met de actie. "De reacties zijn hartverwarmend. Ik ben zelf een paar keer bijna in tranen uitgebarsten, omdat mensen lieten merken dat ze het zo ontzettend leuk vonden."

Opgesloten

Ook de twee buurtwerkers van Sociaal Werk de Kop, een organisatie die hulp in verschillende soorten vormen aanbiedt in de provincie, zijn naar Zonnekamp gekomen om een handje te helpen. "Wij vinden het een fantastisch initiatief, vooral voor deze groep senioren. Wie schrijft, die blijft. Noem het ouderwets, maar ik vind het wat hebben."

Ook zij zien dat in coronatijd dit soort activiteiten extra hard nodig zijn, zeker voor senioren. "Mensen zitten toch opgesloten. De communicatie is per post, en zeker voor deze generatie." Ook Reneé is blij dat, ondanks corona, alles toch kon doorgaan. ''Dat mensen het zo leuk vinden, dat maakt alles goed. Elke deelnemer is er één. Al zou ik maar één deelnemer blij kunnen maken, dan ben ik al blij."

