Gemeente Rijssen-Holten sluit vuurwerkwinkel van Stefan Schöppers in Holten

De gemeente Rijssen-Holten heeft de vuurwerkwinkel van Stefan Schöppers in Holten bij wie eerder deze week 1700 kilo vuurwerk in beslag werd genomen gesloten. De winkel moet tot 5 januari gesloten blijven. Schöppers neemt de gemeente niets kwalijk, "want die moest wel iets na de controle door de inspectie", maar hij is flink boos op de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Het is misschien een 'understatement', maar Stefan Schöppers en heeft zijn week niet. Eerst komen toezichthouders van de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Omgevingsdienst Twente en de politie bij hem over de vloer, waarbij er 1700 kilo vuurwerk in beslag wordt genomen en Stefan wordt aangehouden. En nu is vandaag (vrijdag) ook nog eens zijn winkel gesloten.

'Doe niets verkeerd'

Stefan doet in zijn ogen niets verkeerd. De in beslag genomen hoeveelheid vuurwerk valt volgens hem als ondernemer allemaal wel mee, zei hij gisteren aan RTV Oost. Hij stelde dat hij te maken heeft met de overheid en papieren zal moeten aanleveren. Daarbij sprak hij de verwachting uit dat hij het vuurwerk ooit terug zal krijgen als is aangetoond dat het allemaal correct is.

In de tussentijd zou hij doorgaan met de verkoop van de zogenoemde categorie 1 vuurwerk, kindervuurwerk dat het hele jaar door verkocht mag worden. Dat loopt namelijk als een malle weet hij: "Mensen willen oudjaarsavond vieren mét vuurwerk. En niet 'de beste wensen' en dan naar bed. Echt niet."

Juridisch advies

Maar dat was donderdag. Vrijdagmiddag verschenen agenten in de winkel aan de Kerkstraat met een bevel tot sluiting en kwam er een zegel op de deur. Gesloten tot na de jaarwisseling, 5 januari. Stefan werkte mee, maar laat het er niet bij zitten. Strijdvaardig zegt hij dat hij juridisch advies inwint en op zeer korte termijn naar de rechter wil stappen. Hij wil volgende week een oplossing, want dit zijn juist de dagen dat hij veel verkoopt.

Hoewel de winkel in opdracht van de burgemeester werd gesloten neemt hij de gemeente Rijssen-Holten niets kwalijk. "Die moesten wel reageren na die controle." Al met al baalt hij als een stekker van de hele gang van zaken deze week. "Reken maar dat ik het er niet bij laat zitten, mijn integriteit wordt op het spel gezet."