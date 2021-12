Ongewenst in Kampen, maar welkom in Zwolle: 1700 bomen uit Zalkerbos kunnen verhuizen

In het Zalkerbos in Kampen zijn per ongeluk 1700 verkeerde bomen geplant (Foto: RTV Oost )

Wat doe je met 1700 ongewenste bomen? Toen Zwollenaar Spencer Roozeboom het nieuws zag over de verkeerd geplante Siberische iepen in het Zalkerbos in Kampen wist 'ie het meteen: Roozeboom zoekt voor een nieuw bos in Zwolle nog duizenden bomen. "Zonde om ze weg te gooien", reageert hij.

De ongewenste boompjes staan op dit moment nog in het Zalkerbos in Kampen. Ze werden daar vijf jaar geleden ter uitbreiding van het bos geplant. De aannemer en gemeente dachten dat het om gladde iepen ging, maar nu de boompjes zijn gaan groeien blijkt het om een Siberische iep te gaan. En die soort kan een bedreiging vormen voor het oudste bos van Overijssel. Daarom is er geen andere oplossing dan de bomen te verwijderen.

Bomen zoeken

De komende tijd worden de iepen uit het bos gehaald, ondertussen kijkt de gemeente Kampen of de bomen ergens anders een tweede leven kunnen krijgen. En daar weet Roozeboom wel raad mee. Hij wil samen met andere Zwollenaren een nieuw bos planten net buiten de wijk Stadshagen. "We hebben al een locatie op het oog, maar nu moeten we nog bomen of geld vinden", vertelt Roozeboom.

Dan komt het goed uit dat de gemeente Kampen 1700 bomen over heeft. "We moeten nog wel onderzoeken of er ook bij ons een kans is dat de bomen hier het bos gaan overwoekeren. Als dat zo is, dan kan het niet doorgaan. Maar anders is het zonde", vertelt Roozeboom. Hij heeft de vraag dan ook al uitgezet bij de gemeente Kampen. "We hebben de gemeente gevraagd geld in de transport van de bomen te steken, in plaats van in de procedure tegen de kweker."

De gemeente wil namelijk de kweker laten opdraaien voor de kosten.