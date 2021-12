Nederland vanaf morgen tot half januari opnieuw in harde lockdown: "Nu ingrijpen om erger te voorkomen"

De maatregelen die het kabinet vanavond heeft afgekondigd gelden ook voor bioscopen, musea, sportscholen en niet-medische contactberoepen.

Het kabinet kwam vanmiddag voor spoedoverleg bijeen nadat het Outbreak Management Team gisteren adviseerde een strenge lockdown in te stellen. De deskundigen in het OMT raden aan bijna alles te sluiten. Alleen essentiële winkels, zoals supermarkten, drogisterijen, maar bijvoorbeeld ook tankstations en apotheken mogen openblijven. Het kabinet heeft dat advies overgenomen.

Uitvaarten zijn toegestaan met maximaal 100 gasten.

Bekijk de reacties van vanmiddag uit Overijsselse winkelstraten op de nieuwe lockdown:

Een nieuwe lockdown is "onvermijdelijk vanwege de vijfde golf die met omikron op ons afkomt", zei demissionair Rutte. "Omikron verspreidt zich sneller dan we al vreesden. We moeten nu ingrijpen om erger te voorkomen." Rutte zei dat alle contacten zoveel mogelijk beperkt moeten worden.

Jaap van Dissel van het RIVM zei dat er nog weinig bekend is over de omikronvariant. "Wat we wél weten, is dat de opgebouwde afweer minder goed tegen omikron beschermt dan tegen de deltavariant. Dat is een flinke tegenvaller. Tegelijkertijd weten we dat boostervaccinaties een opfrisser geven van het afweersysteem. Dat maakt dat de bescherming tegen omikron na de booster toeneemt, niet alleen tegen infectie maar ook tegen ernstige ziekte."

Kerst met vier mensen

De groepsgrootte buiten wordt naar maximaal twee personen teruggebracht. Thuis mogen twee gasten per dag worden ontvangen. Er komt een uitzondering voor Kerstavond, Eerste en Tweede Kerstdag en de jaarwisseling. Dan geldt maximaal vier personen.

Het was al bekend dat basisscholen vanaf aanstaande maandag dicht moesten zijn. Daar komen nu middelbare scholen, mbo's, hbo's en universiteiten bij. Het is de bedoeling dat 9 januari de scholen weer open gaan. Toch riep Rutte op om rekening te houden met een langere schoolsluiting.

Daarnaast is ook besloten dat binnensportlocaties, zoals sportscholen, dichtmoeten. Buiten mag er wel van 05.00 tot 17.00 gesport worden. De jeugd mag dat zonder al te veel beperkingen. Volwassenen mogen met maximaal twee mensen op anderhalve meter sporten.

Minder ziekenhuisopnames

De opkomst van de omikronvariant is nog niet terug te zien in het aantal positieve tests. Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 14.742 coronabesmettingen bevestigd en geregistreerd. Voor een zaterdag is dat het laagste aantal sinds 13 november, meer dan een maand geleden.

Ook het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal weer gedaald. Er liggen nu 2354 mensen met covid 19 in het ziekenhuis. Dat zijn er ongeveer honderd minder dan vrijdag.